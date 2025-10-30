앨버니지 호주 총리, 포스코 포항제철소 방문…"양국 경제협력 강화"

존 하워드 전 총리 이후 22년 만

제출소 시찰 뒤 장인화 회장 면담

BHP와 탄소저감 제철 MOU 체결

호주 앤서니 앨버니지(Anthony Albanese) 총리가 포스코 포항제철소를 방문했다. 호주 총리의 포스코 방문은 2003년 존 하워드(John Howard) 이후 22년 만이다. 회사 안팎에서는 호주와 자원·소재·미래에너지 등 산업 전반에서 파트너십을 한층 강화하는 계기가 됐다는 평가가 나온다.

30일 포스코홀딩스에 따르면 앨버니지 총리는 이날 포항제철소 원료부두를 방문해 호주산 철광석과 원료탄이 실제 투입되는 공정을 둘러보고, 한국형 수소환원제철 기술인 '하이렉스(HyREX)'에 대한 설명을 들었다. 포스코그룹은 1971년 호주 철광석 구매를 시작해 현재까지 약 15억t 이상의 호주산 철광석과 원료탄을 사용해 왔다. 이는 한·호 자원·철강 산업 협력의 상징적 사례로 꼽힌다.

30일 호주 앤서니 앨버니지 총리가 포항제철소를 방문했다. 장인화 포스코그룹 회장과 앨버니지 총리는 한-호 경제 협력을 지속적으로 확대해 나가기로 했다. 포스코홀딩스 제공

앨버니지 총리는 제철소를 둘러본 뒤 장인화 포스코그룹 회장과 면담 자리를 가진 것으로 전해졌다. 앨버니지 총리는 이 자리에서 "호주는 세계 최고 수준의 자원 보유국으로, 핵심 광물 투자를 통해 산업을 성장시킬 수 있는 무한한 기회의 땅"이라며 "한국과 협력을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다. 장 회장은 "호주는 철강을 넘어 이차전지 소재, 에너지 분야까지 미래 성장산업을 함께 개척해 나가는 전략적 동반자"라며 "이번 방문이 양국 간 신뢰를 공고히 하는 마중물이 될 것으로 기대한다"고 화답했다.

포스코그룹은 2010년 호주 로이힐 철광석 광산 지분 투자를 시작으로, 현재는 현지에서 탄소저감 철강 원료인 HBI 생산 프로젝트를 추진 중이다. 2022년에는 호주 세넥스에너지를 인수해 천연가스 사업을 확대해왔다.

프소코그룹은 이날 호주를 대표하는 글로벌 원료기업 BHP와 탄소감축 제철공법인 하이렉스 기술 연구개발(R&D) 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결하기도 했다. 이번 협약에 따라 BHP는 하이렉스 데모 플랜트의 시험 가동에 필요한 철광석 원료와 기술 노하우를 제공하게 된다. 포스코그룹은 BHP와의 협력을 글로벌 철강사와 원료 공급사가 함께하는 기후변화 대응 모델로 발전시킨다는 계획이다.

앞서 장 회장은 이날 오전 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) CEO 서밋(Summit)이 열린 경주 예술의전당에서 '미래를 잇다 : 공동번영을 위한 포스코의 공급망 파트너십'을 주제로 기조연설을 했다. 장 회장은 안정적 공급망 구축이 세계 경제의 핵심 화두로 부상한 데 대해 "지속가능하고 회복력 있는 글로벌 공급망 구축을 위한 다자간 협력과 연대가 중요하다"고 강조했다. 그러면서 원료 공급망 강화, 탄소저감 제품 공동개발, 미래에너지 전환 등 호주와의 협력 사례를 공유했다.

한편 포스코그룹은 전날 주요 사업 파트너사를 초청해 '포스코나이트(POSCO NIGHT)'를 개최했다. 포스코나이트에는 사이먼 트롯(Simon Trott) 리오틴토 그룹 CEO, 주웨이(Zhu Wei) CATL ESS 총괄사장 등이 참석해 포스코그룹 경영진과 사업 협력을 모색했다.





조성필 기자



