국민대 비즈니스IT대학원, 글로벌 해커톤 개최

세계 각국 참가자, 혁신 아이디어 경쟁

국민대학교 비즈니스IT전문대학원이 오는 7일 오후 7시 경영관 316호에서 'Global Business IT Hackathon: Strategic Fit to Odoo MVP Design'을 개최한다.

국민대 비즈니스IT전문대학원이 오는 11월 7일 ‘글로벌 비즈니스 IT 해커톤’을 열고 AI 활용과 비즈니스 혁신 아이디어를 주제로 경연을 진행한다. 국민대학교 AD 원본보기 아이콘

이번 해커톤은 한국, 중국, 우즈베키스탄, 라오스 등 4개국 출신의 대학원생 30명이 참여해 실제 비즈니스 아이디어를 벨기에 기업 Odoo의 상용 소프트웨어를 활용해 구현하고 이에 기반한 인공지능(AI) 활용 방안을 제시하는 글로벌 경진대회 형식으로 진행된다.

참가자들은 ▲산업 분석(Industry Analysis) ▲전략 수립(Strategy Formulation) ▲전략적 적합(Strategic Fit) ▲Odoo 애플리케이션 매핑(Application Mapping) ▲AI 기반 혁신(AI-Driven Innovation)으로 이어지는 일련의 과정을 직접 수행하며 비즈니스 전략과 IT 시스템 간의 통합 경험을 실질적으로 체험하게 된다.

본선은 Odoo 홍콩 지사에서 전하는 축하 영상으로 막을 열며 예선을 통과한 5개 팀이 영상 발표 및 질의응답을 통해 최종 경쟁을 벌일 예정이다.

특히 이번 해커톤에서는 AI 기술이 폭넓게 활용된다.

참가자들은 각자의 모국어(한국어, 중국어, 우즈베키스탄어, 라오스어)로 발표하고 AI 기반 번역 도구가 이를 영어로 실시간 통역해 다국적 협업의 장벽을 낮춘다.

또한 AI 심사 시스템을 도입해 사전에 설정된 평가 기준에 따라 서류 심사를 자동화함으로써 공정성과 효율성 향상을 기대하고 있다.

김남규 국민대 비즈니스IT전문대학원 원장은 "이번 해커톤은 학생들이 실제 비즈니스 전략을 IT 솔루션과 결합해보는 뜻깊은 기회"라며 "글로벌 협업 능력을 키우고 실무 역량을 강화하는 데 큰 도움이 될 것"이라고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



