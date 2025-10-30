광주 서구, 12월까지 '착한 장보기' 캠페인

매주 금요일 운영…'전통시장' 활력 기대

광주시 서구가 오는 12월까지 매주 금요일 '착한 장보기' 캠페인을 진행한다.

30일 서구에 따르면 이번 캠페인은 고물가·고금리 상황에 위축된 소비심리를 회복하고 전통시장에 활력을 불어넣기 위해 추진됐다.

서구가 양동전통시장에서 고물가·고금리에 따른 내수 침체로 어려움을 겪는 전통시장 지원을 위해 ‘전통시장 활성화를 위한 착한 한걸음’ 주제로 ‘함께하는 전통시장 장보기’ 행사를 개최하며 상인들을 만나 격려했다. 광주 서구 제공 AD 원본보기 아이콘

'착한 장보기'는 서구 공직자들이 자율적으로 참여해 매주 금요일 오후 2시 이후 전통시장을 찾아 생필품과 제철 식재료 등을 온누리상품권으로 구매하는 방식으로 진행된다.

서구는 전국 최초로 전 지역을 골목형상점가로 지정, 온누리상품권 사용이 폭발적으로 증가하는 등 골목상권에 활기를 불어넣고 있다.

이번 캠페인은 이러한 소비 열기를 전통시장으로 확산시켜 지역경제 회복을 도모하겠다는 의미를 담고 있다. 서구는 특히 '착한가게'로 등록된 점포를 중심으로 소비를 유도해 지역경제의 나눔 선순환 실현도 함께 도모할 계획이다.

앞서 지난 24일 김이강 서구청장을 비롯한 공직자 80여명이 양동전통시장을 찾아 생활에 필요한 물품을 직접 구입하며 '착한소비'를 실천했다.

공직자들은 "시장을 직접 돌아보며 변화된 활기를 체감할 수 있었다"며 "양동전통시장을 '재발견'하는 계기가 됐다"고 전했다.

김이강 구청장은 "공직자가 먼저 전통시장을 생활 속에서 이용해 어려운 시기에 지역 상권에 온기를 불어넣겠다"며 "전통시장, 소상공인이 함께 웃을 수 있는 지속가능한 상생 정책을 꾸준히 추진하겠다"고 말했다.





