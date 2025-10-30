본문 바로가기
Dim영역
알립니다
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

인사

[인사]동아쏘시오홀딩스

정동훈기자

입력2025.10.30 10:26

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

◇ 용마로지스

▲ 부회장 이종철 ▲ 사장 황병운


◇ 동아에코팩

▲ 부회장 박성근 ▲ 사장 오무환

◇ 에스티젠바이오

▲ 사장 이현민


◇ 동아쏘시오홀딩스

▲ 전무이사 경영지원실장 겸 정책지원팀장 고승현 ▲ 상무 경영기획실장 이대우 ▲ 상무보 준법경영팀장 정성연


◇ 동아ST

▲ 전무 ETC사업본부장 김윤경 ▲ 상무 경영기획관리실장 김상운 ▲ 상무 준법경영실장 겸 법무팀장 홍경표 ▲ 상무 생산본부장 임진순 ▲ 상무보 R&D사업개발실장 정진석 ▲ 상무보 제품사업개발실장 겸 사업개발팀장 최영진

◇ 동아제약

▲ 상무보 박카스사업부장 송인식 ▲ 상무보 OTC사업부 마케팅부장 홍민아


◇ 동아오츠카

▲ 상무이사 경영지원실장 박재영 ▲ 상무보 환경경영 TFT단장 김준하


◇ 아벤종합건설

▲ 상무 경영지원실장 서호형 ▲ 상무보 안전보건실장 이증하 ▲ 상무보 사업지원실장 이동권 ▲ 상무보 기술지원실장 윤영호


◇ 한국신동공업

▲ 상무보 경영지원실장 겸 인사총무팀장 정유헌


◇ 동아참메드

▲ 상무보 경영관리실장 이상원


◇ 에스티팜

▲ 사장 대표이사 사장 겸 동아쏘시오그룹 R&D 최고책임자(CTO) 성무제





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[속보] 美상무장관 "한국, 시장 완전 개방에 동의" [속보] 美상무장관 "한국, 시장 완전 개방에 동의"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

술 안 마시는 트럼프 콜라만 한 잔…아들이 만든 만찬주는 입만 살짝

28세 백악관 대변인도 반한 '한국 화장품'…깜짝 인증샷

"후덜덜, 위험한거 아냐?"…63빌딩보다 높은 사우디 '하늘 축구장'에 1조4000억

트럼프, 李에 "힘들면 아무 때나 연락"…백악관 초청도

"트럼프는 손가락질, 오바마는 폴더 인사"…일왕에 대한 태도 논란

법원 "뉴진스, 어도어 남아야…전속계약 유효 판결"

'월1000만원 내고 산다' 신규 늘었네…"규제? 여긴 완전 다른 세상"

새로운 이슈 보기