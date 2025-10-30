트럼프, 핵추진잠수함 승인… "7~8년내 건조 가능"

ADD, 수년전부터 국내 조선업체와 연구개발중

우리 군이 핵 추진 잠수함을 보유할 수 있는 길이 열리면서 방산업계도 분주해질 전망이다. 특히 도널드 트럼프 미국 대통령이 핵잠수함 건조할 곳으로 한화가 보유하고 있는 미국 필라델피아 조선소를 지목하면서 한화오션이 수혜를 입을 가능성에 관심이 쏠린다.

30일 업계와 전문가들은 한화오션이 필라델피아 조선소에서 핵 추진 잠수함을 건조하면 두 마리 토끼를 모두 잡을 수 있다는 분석이 나온다. 쇠퇴한 미국 조선소 부활과 한국의 핵 추진 잠수함 확보를 모두 이룰 수 있기 때문이다. 전문가들은 세계 최고의 원전 기술을 보유한 한국이 미국의 정식 승인만 떨어지면 핵 추진 잠수함 건조를 수년 안에 달성할 수 있을 것으로 전망하고 있다. 소형모듈 원자로(SMR) 개발로 원자로의 소형화 기술에 대한 이해도도 높아지며 과거보다 개발 기간이 크게 줄어들 것이란 분석도 나온다.

국방과학연구소(ADD)는 수년 전부터 국내 조선업체와 함께 핵추진잠수함 관련 연구용역을 진행해왔던 것으로 알려졌다. 연구 결과는 이르면 올해 말에 마무리될 것으로 보인다. 이에 따라 우리 군이 추진 예정인 차기 잠수함 확보 사업인 '장보고-Ⅲ 배치-Ⅲ'은 재래식 잠수함이 아닌 원자력 추진 잠수함이 될 가능성이 크다.

군은 핵 추진 잠수함을 건조하는데 비용을 척당 2조원이 넘을 것으로 추정하고 있다. 미국 버지니아급 핵 추진 잠수함은 3조6000억원이나 되고 영국 최신형 아스튜트급 공격용 핵 추진 잠수함은 2조원, 우리 핵 추진 잠수함의 모델로 알려진 프랑스 바라쿠다급(쉬프랑급)은 1조6000억원가량이다. 조선업계 관계자는 "연구 결과를 토대로 4000∼5000t급 이상 대형 잠수함을 설계하고, 동력인 소형 원자로를 개발하는 과정을 거칠 것으로 보인다"고 말했다.

다만 핵 추진 잠수함을 건조하려면 한미 원자력협정을 개정해야 한다. 한미 원자력협정 제11조는 '농축·재처리 등 핵물질 형상 변경은 양자 간 수행하는 고위급 협의에서 합의하고 우라늄235 동위원소가 오직 20% 미만인 경우만 농축할 수 있다'고 규정하고 있다. 이어 제13조는 '협정에 따라 이전·생산된 모든 핵물질은 핵무기, 핵폭발 장치의 연구·개발이나 어떠한 군사적 목적을 위해서도 이용되지 아니한다'고 돼 있다. 고농축은 물론 저농축우라늄(20% 이하)을 쓰는 핵 추진 잠수함 도입도 어려운 '족쇄'가 채워져 있는 것이다.

원자력협정을 개정하는 대신 핵추진잠수함에 사용되는 연료를 통째로 받는 방법도 있다. 미국식 핵 추진 잠수함은 80~90% 이상 고농축 우라늄을 연료로 쓰고 있지만 국내에서는 20% 미만 저농축 우라늄으로도 핵 추진 잠수함 운용이 가능하다고 보고 있다. 실제 프랑스는 저농축 우라늄 핵 추진 잠수함을 실전 배치하고 있다.





