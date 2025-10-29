광진구, 내달 1일 ‘광진 청소년 페스티벌’

시립광진청소년센터 일대서 개최

서울 광진구(구청장 김경호)는 다음 달 1일 오후 2시부터 6시까지 시립광진청소년센터 일대에서 ‘2025 광진 청소년 페스티벌’을 개최한다.

올해로 9회째를 맞는 이번 행사는 광진구 내 청소년 동아리와 청소년기관협의회, 마을학교 등 72개 팀 795명이 참여해 재능을 뽐내고 다양한 경험을 쌓는 자리다. 청소년들의 자율적 참여를 통해 지역사회와의 소통을 강화하는 것을 목표로 한다.

개막식은 광진청소년센터 선큰가든에서 열리며, 대원고 밴드 ‘원즈’의 연주를 시작으로 15개 청소년 동아리가 공연을 선보인다. 무대는 춤, 응원, 국악, 사물놀이, 뮤지컬 등 다양한 장르로 구성돼 풍성한 볼거리를 제공한다.

센터 야외 일대에서는 57개 팀이 체험 부스를 운영한다. 책갈피, 열쇠고리, 배지 만들기 등 공예체험과 정육면체 비눗방울·무지개탑 만들기, 과학실험 체험 등 청소년들의 창의력과 호기심을 자극하는 활동이 마련됐다.

특히 올해 12월 개관 예정인 ‘광진미래기술체험관’을 미리 만날 수 있는 4차산업 체험존이 눈길을 끈다. 가상현실(VR) 체험 버스, 인공지능 바둑 대결, 배틀로봇 등 첨단기술을 활용한 창의융합형 학습 프로그램이 운영된다.

이번 축제는 광진구청소년기관협의회의 ‘또바기축제’와 광진구의 청소년 동아리 사업인 ‘어울림 마당’이 연계돼 더욱 다양한 프로그램이 준비됐다. ‘또바기 축제존’과 ‘어울림 마당존’에서는 청년정책 상담과 함께 알긴산나트륨을 활용한 음료·요거트 만들기 등 과학체험도 진행된다.

김경호 광진구청장은 “이번 페스티벌은 미래의 주역인 우리 청소년들이 스스로 기획하고 주도하는 진정한 참여형 축제로, 열정적인 무대를 만날 수 있는 소중한 시간이 될 것”이라며 “앞으로도 다양한 교육 프로그램을 추진해 청소년들이 큰 꿈을 키워나갈 수 있도록 아낌없이 지원하겠다”고 말했다.





