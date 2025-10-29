'런베뮤' 과로사 기사에… "주 100시간 일한다"는 사람

주 80시간 노동 의혹…런베뮤 과로사 논란

일부 의사들 "우린 주 100시간 근무"

유명 베이커리 '런던베이글뮤지엄'에서 일하던 20대 직원이 숨진 사건을 두고 과로사 의혹이 제기된 가운데 이를 다룬 기사에 일부 의사들이 우리도 "주 100시간 일한다"는 반응을 보이며 논란이 일고 있다.

29일 온라인 커뮤니티에는 '런던베이글 과로사 기사에 의사들이 남긴 댓글'이라는 제목의 게시물이 올라왔다. 해당 게시물에는 의사로 추정되는 누리꾼들이 남긴 글이 다수 담겼다.

작성자 A씨는 사회관계망서비스(SNS)에 "주 80시간 근무가 이렇게 이슈될 일인가. 물론 고인은 안타깝고 산재를 받길 바라지만 주 100시간 일하면서 '처단한다'는 협박을 듣고 있는 직종도 있다"며 "선택적 공감이 역겹다"고 말했다.

이에 다른 의사들도 "법적으로 주 52시간 초과 근무가 가능한 직업은 전공의뿐이다. 심하면 주 130시간도 일했는데 그 상한을 주 80시간으로 정해둔 게 불과 몇 년 전이지만 일선 현장에선 지키고 있는지 모르겠다", "젊은 의사들은 다 주 80시간 이상 일한다" 등의 의견을 남겼다.

실제 전공의들의 장시간 노동은 통계로 확인된다. 전국전공의노동조합 조사에서 전공의 27.8%가 주 80시간 이상, 3.3%는 주 104시간 이상 근무한다고 답했다. 지난해 파업을 주도한 박단 전 대한전공의협의회 비대위원장도 "많은 전공의가 법정 상한을 넘는 주 100시간 노동을 한다"고 밝힌 바 있다.

하지만 이를 두고 온라인상에서는 비판의 목소리가 크다. 해당 게시글을 접한 누리꾼들은 "남의 죽음을 비교 대상으로 삼냐", "누군가 일하다 죽었는데 그걸 경쟁처럼 말하냐. 저건 공감 능력의 문제" 등의 반응을 보였다. "본인들도 힘들다고 파업하지 않았느냐", "힘들다면서 의대 정원 확대는 왜 반대하냐" 등 지난해 전공의 파업을 겨냥한 비판도 이어졌다.

전공의들은 윤석열 정부의 '의대 정원 2000명 증원' 정책에 반발해 지난해 2월부터 지난 8월까지 집단 사직 및 파업에 돌입한 바 있다. 이로 인해 의료 공백이 심화하며 환자 피해 사례도 속출했다. 지난해 보건복지부 피해신고지원센터에 접수된 피해 건수는 총 5785건에 달한다.

노동부, 런던베이글뮤지엄 근로감독 착수

한편 고용노동부는 이날 런던베이글뮤지엄 인천점과 서울 종로 본사를 대상으로 근로감독에 착수했다. 노동부는 장시간 노동 여부뿐 아니라 휴게·휴일 부여, 임금체불, 전 직원 대상 추가 피해 여부까지 전반적인 노동관계법 위반 소지를 집중 점검하겠다고 밝혔다. 위법 사항이 확인되면 나머지 5개 지점으로도 감독을 확대할 방침이다.

김영훈 노동부 장관은 "높은 매출을 자랑하던 유명 베이글 카페에서 미래를 꿈꾸며 일하던 20대 청년이 생을 마감한 것이 너무 가슴 아프다"며 "철저히 진상규명하고 법 위반 확인 시 무관용 원칙으로 엄정 대응하겠다"고 밝혔다.





