본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

호남

광주교육감 출마 김용태 “노무현 직함 보이콧 중단해야”

호남취재본부 송보현기자

입력2025.10.29 16:22

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

여론조사 경력 표기 논란 정면 비판
“직함 포기 없다, 토론으로 논의하자”

"정당한 경력을 트집 잡아 여론조사를 보이콧하는 것은 시민의 판단을 두려워하는 비겁한 행위다."

29일 오전 김용태 전 노무현재단 광주지역위원회 시민학교장이 광주시의회에서 기자회견을 열고 있다.

29일 오전 김용태 전 노무현재단 광주지역위원회 시민학교장이 광주시의회에서 기자회견을 열고 있다.

AD
원본보기 아이콘

내년 지방선거와 함께 치러질 광주시교육감 선거를 앞두고 '노무현 전 대통령 이름이 포함된 경력 직함'을 둘러싼 공방이 거세지고 있다. 출마를 준비 중인 김용태 전 노무현재단 광주지역위원회 시민학교장은 29일 광주시의회에서 기자회견을 열고 "특정 후보의 경력을 문제 삼아 언론사 여론조사를 방해하는 것은 시민의 알권리를 침해하고 민주주의의 기본 원칙을 훼손하는 행위"라고 비판했다.


그는 "'노무현재단 광주지역위원회 시민학교장' 경력은 법적으로 아무 문제가 없는 정당한 이력"이라며 "최교진 현 교육부장관도 세종교육감 출마 때 같은 직함을 사용했고, 이정선 현 교육감도 2022년 선거 공보에서 김대중·노무현·문재인 대통령의 이름이 들어간 경력을 썼다. 이제 와서 제 경력만 문제 삼는 것은 내로남불"이라고 말했다. 이어 "직함을 포기할 생각은 전혀 없으며, 공정한 단일화 지침이 마련된다면 참여하겠다"고 덧붙였다. 그는 "이번 사태는 전례 없는 과열"이라며 "후보자 간 공개 토론으로 시민 앞에 논의하자"고 제안했다.

한편 광주시민사회단체들은 오는 30일 광주시의회에서 기자회견을 열고 '민주·진보·시민교육감 후보'를 시민의 힘으로 공천하겠다고 밝혔다. 이들은 "광주교육과 내년 교육감 선거에 시민이 적극 참여해야 할 때"라며 "가칭 '민주·진보·시민교육감후보 광주시민공천위원회'에 동참해 달라"고 호소했다. 이어 "향후 일정과 공천 방법은 공식 출범 기자회견에서 밝히겠다"며 "이번 회견은 참여를 촉구하기 위한 자리"라고 설명했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

사용한 금값만 '1억3000만원'…트럼프가 받은 황금 무궁화대훈장은? 사용한 금값만 '1억3000만원'…트럼프가 받은 황금... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"잼버리 실패 떠올라"…외신, 경주 APEC 준비 미흡 지적

코스피 신기록 쓰는데…거래대금 뚝뚝, 코인 어찌할꼬

"한국 가면 꼭 사라"…5만원짜리 안경 팔아 매출 30배 올린 '제2의 젠몬'

'77억 최고가 전세' 계약한 90년생 알고보니 '390만' 유튜버 지무비

생후 21일 동생 창밖으로 던져 숨지게 한 5살 언니…러시아 '발칵'

"이 집 김치 맛있네" 감탄했는데…식당 김치에 '숨은 반전'

김건희특검, '종묘차담회' 前문체비서관 내달 소환…金 동선 짜는 등 직권남용 혐의

새로운 이슈 보기