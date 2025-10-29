화성 삼봉근린공원에서 내달 1일 '반려동물 행복나눔 축제' 열린다

경기도 화성시는 다음 달 1일 봉담 삼봉근린공원 잔디마당에서 '2025 화성 반려동물 행복나눔 축제'를 개최한다.

시민과 반려동물 가족이 함께 어울리며 생명 존중과 성숙한 반려 문화 확산을 도모하기 위해 마련한 이 날 축제에서는 ▲화성 우주견 펫션쇼 ▲펫티켓 골든벨 ▲설채현 수의사의 토크콘서트 ▲동물등록제 홍보 및 길고양이 캠페인 등의 프로그램이 선보인다.

행사에서는 ▲반려동물 올림픽 ▲견로잔치 등 다양한 체험형 프로그램과 반려동물 건강·행동교정 상담도 제공한다.

행사장에는▲반려동물 위생 미용 ▲반려동물 심폐소생술 교육 ▲반려동물 캐리커처 ▲해충방지제 만들기 ▲동물장묘문화 바로 알기 등 다양한 부스도 마련된다.

정명근 화성시장은 "시민 모두가 반려동물과 더불어 행복을 느낄 수 있도록 앞으로도 다양한 소통의 자리를 마련하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>