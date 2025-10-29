'NO 트럼프 시위대' 한미 정상회담장 진입 시도…경찰과 대치 중

한미정상회담이 열리는 경주 박물관 인근 도로로 '반(反) 트럼프' 집회를 벌이고 있는 시위대 일부가 진입을 시도했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 29일 경북 경주 예술의전당에서 열린 '2025 아시아태평양경제협력체 최고경영자 서밋(APEC CEO SUMMIT)'에서 연설을 마치고 퇴장하고 있다. 연합뉴스

29일 경찰에 따르면 반미 성향 집회에 참석중이던 70여명은 경찰 저지선을 뚫고 경주박물관 인근 100여ｍ까지 접근해 시위를 벌이고 있다.

동궁과월지에서 경주박물관까지는 직선으로 400∼500ｍ가량 떨어져 있으며, 시위대들은 경찰 통제를 벗어나 왕복 4차선도로를 따라 200∼300ｍ를 이동했다.

'NO Trump, 대미 투자 철회'라고 적힌 현수막을 든 이들은 경찰과 물리적 충돌을 빚었으나 큰 부상자는 없는 것으로 전해졌다.

경찰은 만약의 상황에 대비해 경주박물관 방향으로 향하는 도로에 차벽을 설치했다. 현재 시위대는 행사장 진입이 저지당하자 통제선 밖에서 경찰과 대치하며 구호를 외치고 있다.





