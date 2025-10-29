본문 바로가기
모비언트㈜, 저소득층 지원 성금 1천만원 전달

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.10.29 14:39

광주사회복지공동모금회가 최근 광주 안청공원·안산 경기창작캠퍼스에서 모비언트 노사화합단합행사 기부금 전달식을 진행했다. 광주사랑의열매 제공

광주사회복지공동모금회가 최근 광주 안청공원·안산 경기창작캠퍼스에서 모비언트 노사화합단합행사 기부금 전달식을 진행했다. 광주사랑의열매 제공

광주사회복지공동모금회(이하 광주사랑의열매)는 최근 광주 안청공원·안산 경기창작캠퍼스에서 모비언트 노사화합단합행사 기부금 전달식을 진행했다고 29일 밝혔다.


이번 행사에는 모비언트㈜ 공경용 대표이사를 비롯해 노사 임직원 700여명이 참여했다. 행사는 경기 진행 시 성금이 적립되는 방식으로 진행됐다. 참여자들이 종목마다 쌓아 올린 총점에 맞춰 총 1,000만원(광주 500만원, 안산 500만원) 기부금이 조성됐고, 전액 저소득층의 기초 생계지원을 위해 사용될 예정이다.

공경용 모비언트 대표이사는 "작은 정성이지만 지역사회의 어려운 이웃들에게 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역과 상생하며 기업의 사회적 책임을 실천하기 위해 노력하겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

