[경주APEC]트럼프 "김정은 만나고파…北 미사일 발사, 큰 의미 안둬"(상보)

"시 주석 회담에 초점"

"펜타닐 관세 낮출 수 있다"

미중 정상회담서 협력 시사

도널드 트럼프 미국 대통령이 방한을 앞두고 실시된 북한의 미사일 시험 발사에 "큰 의미를 두지 않는다"고 말하면서 김정은 북한 국무위원장과의 만남 의사를 다시 한번 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령이29일 일본 도쿄 하네다공항에서 전용기 에어포스원으로 이동하며 한국행 비행에 앞서 손짓하고 있다. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

트럼프 대통령은 29일 일본에서 한국으로 향하는 전용기 '에어포스원'에서 기자들과 만나 북한의 미사일 시험 발사에 대한 질문을 받고 "모르겠다. 그는 수십 년간 미사일을 발사해왔고, 또 한 발을 쏜 것뿐"이라고 답했다. 북한은 트럼프 대통령의 방한을 하루 앞둔 28일 서해상에서 전략순항미사일을 시험 발사했다.

트럼프 대통령은 이어 "나는 그(김정은)와 늘 좋은 관계를 유지해왔다"며 "어느 시점에는 그를 만나게 될 것이다. 알다시피 그는 매우 바쁜 사람"이라고 덧붙였다.

김 위원장과의 회동이 이번 순방 일정에 포함돼 있느냐는 질문에는 "모르겠다. 북한이 원하고 나도 원한다고 생각한다. 하지만 지금은 중국에 집중하고 싶다. 내일 중국(시진핑 주석)과의 회담이 초점이 될 것"이라고 말했다.

그는 그러면서도 김 위원장과의 대화 의지를 거듭 강조했다. "우리는 곧 돌아올 것이며, 머지않은 미래에 북한과 만나게 될 것"이라고 말했다.

트럼프 대통령의 이 같은 발언은 자신이 공개적으로 만남 의사를 밝혔음에도 북한이 별다른 반응을 보이지 않는 상황에서, 이번 아시아 순방 중 김 위원장을 직접 만나기는 현실적으로 쉽지 않다는 인식을 드러낸 것으로 풀이된다.

트럼프 대통령은 또 시진핑 중국 국가주석과의 미·중 정상회담을 앞두고 "중국이 펜타닐 문제 해결에 협력할 것으로 본다"며 중국산 펜타닐에 부과 중인 '펜타닐 관세'를 인하할 수 있다는 입장을 내비쳤다.

그는 '펜타닐 관세를 낮출 의향이 있거나 그렇게 될 것으로 보느냐'는 질문에 "그들(중국)이 협력할 것이라 믿기 때문에 그렇게 될 것으로 예상한다"며 "그들은 자신들이 할 수 있는 일을 할 것"이라고 말했다.

앞서 월스트리트저널(WSJ)은 이번 미·중 정상회담에서 미국이 펜타닐 관세를 10%포인트 인하할 것으로 예상된다고 보도한 바 있다. 트럼프 대통령은 2기 취임 이후 합성마약 펜타닐의 원료가 중국에서 유입된다고 지적하며 중국에 대해 20%의 관세를 부과하고 있다.

트럼프 대통령은 시 주석과의 회담과 관련해 "매우 중요한 자리"라며 "펜타닐 문제가 핵심 의제 중 하나가 될 것"이라고 강조했다. 그는 "미국산 대두 수출 문제를 비롯해 농민 문제 등 다양한 사안을 논의하겠지만, 펜타닐이 주요 논의 항목 중 하나가 될 것"이라고 덧붙였다.





