김영태 구미시의원…'2025 지방자치 의정대상' 영예

현장에서 답을 찾는 실천형

경북 구미시의회 김영태 의원이 28일 국회의원회관 대회의실에서 열린 '2025 지방자치 의정 대상 시상식'에서 의정 대상 부문 대상을 수상했다.

이번 시상식은 ㈔한국유권자중앙회가 주최하고 정명대상조직위원회가 주관했으며, 전국 지방의원 중 지역발전과 주민 중심의 의정활동을 펼친 의원을 선정해 시상했다.

김영태 의원은 시민의 삶의 질 향상을 최우선으로 삼고, 지역 현안 해결과 도시 경쟁력 강화에 힘써온 점이 높이 평가됐다.

특히 산업단지 활성화, 교통 인프라 확충, 지역 복지 확대 등 다양한 분야에서 실질적인 성과를 거두며 구미시의 균형발전을 이끌었다는 평가를 받았다.

김영태 구미시의원 현장에서 답을 찾는 실천형 의원/김이환 기자

평소 시민과의 소통을 중시하며, 현장에서 답을 찾는 실천형 의원으로 이번 수상을 계기로 구미시의 참여형 지방의정이 한층 더 성숙해질 것으로 기대된다.

'지방자치 의정 대상'은 지방의회 발전과 자치분권 강화를 위해 모범적인 의정활동을 펼친 의원에게 수여되는 상으로, 지방자치의 모범사례를 전국에 확산시키는 데 목적이 있다.

김 의원은 "항상 낮은 자세로 시민들께 다가가 소통하도록 노력하겠습니다. 앞으로도 시민의 목소리를 정책에 반영하며, 현장 중심의 의정활동으로 보답하겠습니다"라고 밝혔다.





영남취재본부 김이환 기자



