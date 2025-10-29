식약처, 나트륨 줄인 한우곰탕·당류 낮춘 초코샌드 개발

'덜 짜고, 덜 단' 제품 15종 개발

국민의 건강한 식품 선택권 확대

식품의약품안전처는 국민의 건강한 식생활에 도움을 주기 위해 나트륨·당류를 줄인 한우곰탕 등 가공식품 7종과 잔치국수 등 조리식품 8종을 개발했다고 29일 밝혔다.

나트륨·당류를 줄인 올박스의 '맑은한우곰탕'(왼쪽)과 농업회사법인 카카오파이브의 '현미쌀칩초코샌드'. 식품의약품안전처 AD 원본보기 아이콘

식약처는 나트륨·당류 저감 제품의 생산·유통을 활성화하고 덜 짜고, 덜 단 식품을 선호하는 소비자의 선택권을 확대하기 위해 가공식품 및 조리식품을 대상으로 저감 제품 개발 지원사업을 추진하고 있다.

올해는 중·장년층에서 국·탕 등을 통한 나트륨 섭취량이 많고, 여자 어린이 등의 당류 섭취량이 권고 기준을 초과하는 것을 고려해 국 ·탕 등 식육추출가공품과 초콜릿가공품 등을 개발 지원 품목으로 선정했다.

개발된 제품은 나트륨 사용을 줄이고 양파, 무 등으로 맛을 내 자사 유사 제품 대비 나트륨을 53% 줄인 한우곰탕과 설탕 사용을 줄여 유통 식품 평균값 대비 당류 함량을 55% 줄인 초코샌드 등이다.

이들 제품에는 소비자가 쉽게 나트륨·당류 저감 제품임을 인지할 수 있도록 '식약처 평균값보다 나트륨을 50% 줄인' '당류를 낮춘' 등의 표시를 할 수 있다.

이번에 개발된 국·탕, 초콜릿가공품 등은 29일 개최되는 '제20회 서울국제식품산업전' 내 '덜 짜고 덜 단 저감제품·메뉴 홍보관'에 전시돼 소비자들에게 소개된다. 그동안 업계에서 나트륨·당류 함량을 줄여 개발한 저감 제품 50여종도 함께 전시된다.

오유경 식약처장은 "국민들이 건강을 위해 덜 짜고 덜 단 제품을 선택할 수 있도록 저감 제품의 생산·유통을 활성화하는 것이 중요하다"며 "특히 저감 기술 역량이 부족한 중소기업을 대상으로 기술 지원을 지속적으로 추진할 계획"이라고 말했다.

한편, 식약처는 가정에서도 건강한 식생활을 실천할 수 있도록 나트륨·당류 저감 요리법을 소개하는 '우리 몸이 원하는 삼삼한 밥상'을 매년 발간하고 있다. 올해는 '단 간식 저감 요리'를 주제로 열네 번째 삼삼한 밥상을 선보였다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>