함양군, 안전보안관 신규 대원 위촉식·안전교육 실시

안전교육으로 지역 안전 체계 확립

안전보안관 재정비 통해 지역 안전망 강화

경남 함양군은 군청 소회의실에서 25명의 신규 안전보안관 대원을 위촉하고 안전교육을 진행했다고 29일 밝혔다.

안전 보안관은 관 주도의 단속과 점검에서 발생할 수 있는 인력 및 시간적 한계를 보완하고, 국민 주도형 신고·점검을 활성화하기 위해 도입된 제도로, 주로 안전신문고를 통해 생활 속 위험 요소를 발견하고 신고하는 역할을 담당한다.

이번 위촉식은 그동안 활성화되지 않았던 함양군 안전보안관 대원을 재정비하고, 지역 안전에 관심이 높은 주민들을 대상으로 신규 대원을 모집했다.

새롭게 위촉된 안전 보안관들은 지역 내 위험 요소를 사전에 발견하고, 재난 발생 시 신속한 대응과 주민들에게 필요한 안전 정보를 제공하는 역할을 맡게 된다.

이들 안전 보안관은 실전에 투입되기 전, 안전신문고 가입 방법과 신고 절차, 계절별 안전 예방 교육, 성범죄 예방 교육 등 다양한 교육을 받았다. 이번 교육은 실제 상황에서 신속하고 효과적으로 대응할 수 있도록 역량을 높이는 데 중점을 두었다.

진병영 군수는 "안전 보안관이 군민의 눈과 귀가 되어 위험을 미리 알리는 함양의 안전 파수꾼이 되기를 기대한다"며 "군민이 안심할 수 있는 안전 도시 함양을 민관이 함께 만들어 나가자"고 전했다.

한편 안전 보안관들은 향후 군과 협력하여 안전 관련 캠페인과 홍보 활동에도 참여할 예정이며, 지역 주민들의 안전 의식을 높이고 실질적인 재난 대응 능력을 향상하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.





