사천시, 경남도 주관 2025년 감염병 예방 평가 우수기관 선정

모기 매개체 방제업무 분야 우수성 인정



경남 사천시는 경상남도 주관 '2025년 감염병 예방 평가'에서 우수기관에 선정돼 경남도지사 기관상을 수상했다고 29일 밝혔다.

이번 수상은 모기 매개체 방제업무를 통해 감염병 예방과 확산 방지에 기여하고 시민의 안전한 일상 보호를 위해 추진한 다양한 노력이 높은 평가를 받은 결과다.

시는 일본뇌염, 뎅기열 등 모기 매개 감염병 예방을 위해 15개 방역소독 반을 편성해 환경 및 계절별 모기 생태에 기반한 친환경 방제를 실시했다.

사천시 경남도 감염병 예방 평가 우수기관 선정 단체 사진.

또한, 방제 지리정보시스템(GIS)을 활용한 시민참여 원스톱 방역 민원 신고센터를 운영해 시민들이 보다 편리하게 민원 신청을 할 수 있도록 추진했다.

그리고, '생애주기 맞춤형 감염병 통합교육'을 운영해 아동에서 노년층까지 모든 세대가 감염병 예방에 참여할 수 있도록 했다.

특히, 학교·경로당·복지회관 등 생활 밀착형 장소를 중심으로 맞춤형 교육과 캠페인을 지속 추진하며, 지역 특성에 맞춘 적극적인 사업 추진으로 좋은 평가를 받았다.

박동식 시장은 "이번 수상은 보건소 직원과 지역사회가 함께 노력한 결과"라며 "앞으로도 선제적 방역과 감염병 예방사업을 통해 시민의 건강과 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



