공무원연맹 수석부위원장에 이상엽 파주시통합공무원노조 위원장

김민진기자

입력2025.10.29 08:14

수정2025.10.29 08:18

회계감사위원장에 변경준 제주도청 노조위원장

한국노총 공무원노동조합연맹(공무원연맹)은 28일 실시한 제6대 임원선거에서 수석부위원장에 이상엽 파주시통합공무원노조 위원장(현 연맹 사무처장), 회계감사위원장에 변경준 제주특별자치도청공무원노조 위원장이 각각 당선됐다고 29일 밝혔다.

이상엽 수석부위원장 당선인(오른쪽)과 박성이 선관위원장. 공무원연맹 제공.

이상엽 수석부위원장 당선인(오른쪽)과 박성이 선관위원장. 공무원연맹 제공.

연맹 선거관리위원회는 개표 직후 최종 결과를 공표하고 당선자에게 당선증을 교부했다. 이번 선거는 각 직위별 단독 후보 등록으로 진행됐으며, 28일 오전 9시부터 오후 6시까지 전국 대의원들이 참여한 전자투표(모바일 찬반투표) 방식으로 치러졌다. 대의원 명부에 등재된 인원 중 89.11%가 투표에 참여했다. 최종 득표 결과 이상엽 후보와 변경준 후보 모두 찬성률 85.56%를 기록하며 각각 당선됐다.


투·개표 절차는 공무원연맹 사무실에서 참관인 입회하에 진행돼 공정성을 확보했으며, 결과는 즉시 연맹 홈페이지를 통해 공개됐다.

이상엽 수석부위원장 당선인은 “현재 공무원노동운동이 직면하고 있는 정치기본권 보장, 정년연장 문제에 대해 조합원들의 의지를 모아 신동근 위원장 당선인을 비롯한 제6대 집행부와 함께 최선을 다해 대응해 나가겠다”고 소감을 밝혔다.


변경준 회계감사위원장 당선인은 “공무원연맹의 재정 투명성과 효율적인 예산 집행이 되도록 회감위원장으로서의 소임을 성실히 수행하겠다”고 말했다.


◆ 당선자 약력

*이상엽 수석부위원장 당선자(51, 파주시청 소속), 전) 공무원노동조합연맹 본부장, 현) 파주시통합공무원노동조합 위원장, 현) 공무원노동조합연맹 사무처장

*변경준 회계감사위원장 당선자(45, 제주특별자치도청 소속), 전) 제주특별자치도공무원노동조합 복지증진국장, 전) 제주특별자치도공무원노동조합 사무총장, 현) 제주특별자치도공무원노동조합 위원장





김민진 기자 enter@asiae.co.kr
