성남시, 장애인 복지택시 90대로 확대…전국 첫 하이브리드 차량 도입

이종구기자

입력2025.10.29 07:24

경기 성남시(시장 신상진)는 교통약자의 이동 편의성을 높이기 위해 '특별교통수단(장애인 복지택시)'을 90대로 확대 운영한다고 29일 밝혔다.

성남시에서 운영 중인 장애인 복지택시 모습. 성남시 제공

성남시에서 운영 중인 장애인 복지택시 모습. 성남시 제공

이번 증차는 '교통약자의 이동편의 증진법'상 법정 기준 대수인 66대의 1.4배에 달하는 규모로, 이용자 편의 개선과 서비스 품질 향상을 위한 조치다.


시는 2006년 10대로 운행을 시작한 이후 꾸준히 차량을 확충해왔으며, 지난해에는 경기도 내 최다 운행 건수인 24만 건을 기록했다. 또한 2024년 '교통약자 이동편의 증진 평가'에서 최우수 시군으로 선정되며, 교통약자 이동 서비스의 모범 지자체로 평가받았다.

민선 8기 공약사업으로 추진된 이번 증차에는 총 42억9400만원이 투입되었으며, 2023년부터 노후 차량 80대의 전면 교체와 신규 차량 10대 도입이 완료됐다. 특히 전국 최초로 하이브리드형 특장차량을 도입하여 환경 보호와 교통약자 편의를 동시에 실현했다.


시는 29일 오후 2시 시청 앞 광장에서 '특별교통수단(장애인 복지택시) 증차 발대식'을 열고 새롭게 확충된 차량의 본격 운행을 알린다.


성남시 관계자는 "전국 최초로 하이브리드 차량을 도입해 친환경적이면서도 쾌적한 복지택시 서비스를 제공하게 됐다"며 "앞으로도 교통약자의 이동권 보장을 위해 더욱 세심히 지원하겠다"고 말했다.




성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
