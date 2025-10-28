본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

문화일반

하정우, 런던아시아영화제서 공로상…채플린 꿈꾼 극장에서

이종길기자

입력2025.10.28 19:45

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

신작 '윗집 사람들' 소개
강윤성·허가영 감독도 참석

하정우, 런던아시아영화제서 공로상…채플린 꿈꾼 극장에서
AD
원본보기 아이콘

배우 겸 감독 하정우가 영국 런던에서 공로상을 받았다.


런던아시아영화제(LEAFF) 집행위원회는 23일(현지시간) 런던 오데온 레스터스퀘어 극장에서 열린 개막식에서 하정우에게 '리프 어너러리상'을 시상했다고 27일 밝혔다.

하정우는 신작 '윗집 사람들'로 영화제에 초청됐다. 그는 "어렸을 때 찰리 채플린의 '모던 타임즈'를 보며 감독을 꿈꿨다"며 "런던에서 제 작품을 소개하고 상까지 받게 돼 감사하다"고 말했다. 그는 영화제 기간 관객과의 대화에도 직접 나선다.


개막식에선 홍콩 감독 욘판도 애니메이션 '프레잉 맨티스'로 평생공로상을 받았다. 그는 시상식에서 하정우에게 차기작 출연을 제안해 화제가 됐다.


하정우, 런던아시아영화제서 공로상…채플린 꿈꾼 극장에서 원본보기 아이콘

'범죄도시'의 강윤성 감독, '첫여름'의 허가영 감독도 각각 작품을 소개했다. 두 감독은 "런던 관객의 반응이 기대된다"고 전했다.

영화제는 '아시아의 얼굴'을 주제로 다음 달 2일까지 열하루 열린다. 한국·일본·홍콩·인도네시아 등 아시아 작품 마흔다섯 편이 상영된다. 개막작은 오우삼 감독의 1992년작 '하드보일드' 4K 리마스터링 버전이었다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"맛있다" 식당에서 감탄했던 '그 김치'…알고 봤더니 "맛있다" 식당에서 감탄했던 '그 김치'…알고 봤더... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"전기톱 강도단에 쓱~ 털리다니"… 위엄의 루브르 '대굴욕'

"축구 가르쳐줄테니 피아노 알려주실 분" 재능도 '당근'하는 MZ

트럼프 "제재 논의 콜?" 제안에도 김정은 묵묵부답

"아무리 끓여도 안 사라져"…라면 급하게 먹다 '신장손상 위험'

"주 80시간 노동" 베이글 성지로 유명 베이커리서 직원 숨져

금값 폭락에도 오히려 “좋다” 외친 전문가들 “내년엔 5000달러”

테슬라 이사회 "1조달러 보상안 반대하면 머스크 떠날수도"

새로운 이슈 보기