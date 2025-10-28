하정우, 런던아시아영화제서 공로상…채플린 꿈꾼 극장에서

신작 '윗집 사람들' 소개

강윤성·허가영 감독도 참석

배우 겸 감독 하정우가 영국 런던에서 공로상을 받았다.

런던아시아영화제(LEAFF) 집행위원회는 23일(현지시간) 런던 오데온 레스터스퀘어 극장에서 열린 개막식에서 하정우에게 '리프 어너러리상'을 시상했다고 27일 밝혔다.

하정우는 신작 '윗집 사람들'로 영화제에 초청됐다. 그는 "어렸을 때 찰리 채플린의 '모던 타임즈'를 보며 감독을 꿈꿨다"며 "런던에서 제 작품을 소개하고 상까지 받게 돼 감사하다"고 말했다. 그는 영화제 기간 관객과의 대화에도 직접 나선다.

개막식에선 홍콩 감독 욘판도 애니메이션 '프레잉 맨티스'로 평생공로상을 받았다. 그는 시상식에서 하정우에게 차기작 출연을 제안해 화제가 됐다.

'범죄도시'의 강윤성 감독, '첫여름'의 허가영 감독도 각각 작품을 소개했다. 두 감독은 "런던 관객의 반응이 기대된다"고 전했다.

영화제는 '아시아의 얼굴'을 주제로 다음 달 2일까지 열하루 열린다. 한국·일본·홍콩·인도네시아 등 아시아 작품 마흔다섯 편이 상영된다. 개막작은 오우삼 감독의 1992년작 '하드보일드' 4K 리마스터링 버전이었다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>