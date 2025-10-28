'코리아 그랜드 페스티벌' 광주서 개막

지역 소상공인 판매전·상생콘서트 열기 속 마무리

소비와 문화가 어우러진 축제의 장

중소벤처기업부는 28일 광주광역시 국립아시아문화전당 하늘마당과 5·18민주광장 일원에서 열린 '코리아 그랜드 페스티벌 개막식'이 성황리에 마무리됐다고 밝혔다.

'코리아 그랜드 페스티벌'은 '희망이 되는 소비, 함께 성장하는 경제'라는 슬로건 아래, 전 부처가 협력해 추진하는 전국 단위 소비 촉진 캠페인이다. 광주 개막행사를 시작으로 내달 9일까지 12일간 전국에서 소비 활성화와 상생의 바람을 이어간다.

이번 개막식에서는 한성숙 장관, 강기정 광주광역시장, 소상공인연합회장 등 주요 인사들이 참석했다. 또한 소비한 영수증으로 문화공연을 즐길 수 있는 '상생 콘서트'도 호응을 얻었다. 28일 공연에서 청하, 옥상달빛, 이창섭, 박지현이 무대에 올라 공연을 선보였다. 관람객은 구매한 티켓 금액과 동일한 1만원 상당의 소상공인 판매전 소비쿠폰을 환급받아 현장에서 소상공인 제품을 구매할 수 있었다. 29일 공연은 시민 누구나 무료로 관람할 수 있는 버스킹 공연으로 진행될 예정이다.

현장을 찾은 대학생 방문객은 "지역 소상공인 제품이 이렇게 다양하다는 걸 처음 알았다"고 했다. 또한 직장인 방문객은 "버스킹 공연과 플리마켓이 함께 있어서 마치 도심 속 페스티벌에 온 듯한 기분이었다"며 "이런 행사가 자주 열렸으면 좋겠다"고 말했다.

한성숙 중기부 장관은 "코리아 그랜드 페스티벌은 단순한 할인 행사가 아니라, 소비가 경제성장으로 이어지는 선순환의 장"이라며, "국민이 함께 즐기며 소비의 힘으로 지역과 소상공인이 함께 성장하길 바란다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>