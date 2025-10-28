본문 바로가기
이개호, 민생 현안 청취 행보…"정책에 반영"

호남취재본부 강성수기자

입력2025.10.28 14:41

숏뉴스
국감 공백일 '현장으로'…지역화폐·돌봄현안 논의

이개호 더불어민주당 의원.

이개호 더불어민주당 의원.

더불어민주당 이개호 의원(전남 담양·함평·영광·장성)이 지역 현안 해결을 위한 민생 행보를 이어가고 있다. 이 의원은 "지난 27일 전남지역 농협하나로마트 점장들과 지역아동센터 종사자들을 차례로 만나 현장의 어려움을 청취하고 개선 방안을 모색했다"고 28일 밝혔다.


이 의원은 먼저 하나로마트 점장들과의 간담회에서 지역사랑상품권 및 민생회복지원금 사용 제한에 대한 불편사항을 들었다. 현재 면단위 하나로마트에서는 사용이 가능한 지역화폐가 읍단위 하나로마트에서는 사용이 제한돼 조합원과 지역 주민들이 불편을 겪고 있다는 지적이 제기됐다.

이와 관련, 이 의원은 "지역화폐는 골목상권 활성화와 지역경제 선순환을 위한 제도인 만큼 주민들이 실질적으로 이용할 수 있어야 정책효과가 극대화된다"고 강조했다. 그러면서 "이 사안은 법 개정 없이도 행정안전부 지침 변경으로 즉시 개선이 가능하다"며 "전남을 비롯한 농촌지역 국회의원들과 연대해 행안부에 적극적인 개선을 요청하겠다"고 밝혔다.


이 의원은 지역아동센터 종사자들과 만나 열악한 처우와 인력난 문제에 대한 목소리를 경청했다. 종사자들은 호봉제 미적용, 낮은 임금, 부족한 근속 인센티브 등 구조적 문제를 지적하며, 안정적인 돌봄 환경을 위해 인건비 기준 상향과 합리적인 처우개선이 시급하다고 호소했다.


이 의원은 종사자들의 고충에 깊이 공감하며, "종사자들의 처우가 안정돼야 아이들에 대한 양질의 돌봄이 가능하다"고 말했다. 이어 "인건비 가이드라인 100% 반영과 처우개선 수당 확대, 돌봄기관 간 급여 형평성 확보 등 실질적 개선안을 마련하는 데 전남도와 기초지자체, 중앙정부와 긴밀히 협력하겠다"고 약속했다.

한편 이 의원은 "국정감사 일정이 없는 날에는 민생 현장을 찾아 주민들의 생생한 목소리를 듣는 데 주력하고 있다"며 "현장에서 청취한 건의 내용과 제안 등을 국회 의정활동 및 정부 정책에 적극 반영하기 위해 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

