경기관광공사, 28일 마이스산업 역량강화 교육

경기관광공사가 28일 현대모터스튜디오 고양에서 시군 마이스(MICE) 역량강화 교육을 실시했다.

이날 교육은 도내 31개 시군 관광·마이스 산업 관련 공무원, 유니크베뉴 및 경기 관광·마이스 얼라이언스 회원사 담당자 등 80여명이 참석한 가운데 진행됐다.

교육은 ▲경기도 마이스 육성 전략 ▲현대모터스튜디오 고양 유니크베뉴 도슨트 투어 ▲지역 마이스 활성화 전략 ▲마이스 산업의 이해 및 마이스 네트워킹 중심으로 이뤄졌다.

경기관광공사 관계자는 "이번 교육을 통해 참석자들이 경기도 마이스 산업 전략과 정책 등에 대한 이해의 폭을 넓히고, 친목 및 협력을 강화하는 계기가 되었으면 한다"며 "앞으로도 시군 마이스 산업의 균형 있는 발전과 시너지 창출을 통한 경기 마이스 활성화를 위해 관련 교육을 지속적으로 추진할 계획"이라고 말했다.





