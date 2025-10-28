본문 바로가기
사회
경기관광공사, 28일 마이스산업 역량강화 교육

이영규기자

입력2025.10.28 12:50

경기관광공사가 28일 현대모터스튜디오 고양에서 시군 마이스(MICE) 역량강화 교육을 실시했다.


이날 교육은 도내 31개 시군 관광·마이스 산업 관련 공무원, 유니크베뉴 및 경기 관광·마이스 얼라이언스 회원사 담당자 등 80여명이 참석한 가운데 진행됐다.

경기관광공사가 28일 현대모터스튜디오 고양에서 시군 마이스(MICE) 역량강화 교육을 실시했다. 경기관광공사 제공

경기관광공사가 28일 현대모터스튜디오 고양에서 시군 마이스(MICE) 역량강화 교육을 실시했다. 경기관광공사 제공

교육은 ▲경기도 마이스 육성 전략 ▲현대모터스튜디오 고양 유니크베뉴 도슨트 투어 ▲지역 마이스 활성화 전략 ▲마이스 산업의 이해 및 마이스 네트워킹 중심으로 이뤄졌다.


경기관광공사 관계자는 "이번 교육을 통해 참석자들이 경기도 마이스 산업 전략과 정책 등에 대한 이해의 폭을 넓히고, 친목 및 협력을 강화하는 계기가 되었으면 한다"며 "앞으로도 시군 마이스 산업의 균형 있는 발전과 시너지 창출을 통한 경기 마이스 활성화를 위해 관련 교육을 지속적으로 추진할 계획"이라고 말했다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

