로엔서지컬 'AI 기반 신장결석 수술로봇' 혁신의료기술 임상 순항

자메닉스, 환자 232명 모집 중 절반 임상 완료

로엔서지컬은 자체 개발한 인공지능(AI) 기반 신장결석 수술로봇 '자메닉스(Zamenix)'의 혁신의료기술 임상이 순조롭게 진행되고 있다고 28일 밝혔다.

AI 기반 신장결석 수술로봇 자메닉스. 로엔서지컬 AD 원본보기 아이콘

세계 최초의 AI 기반 신장결석 수술로봇인 자메닉스는 초소형 내시경이 절개 없이 요관을 통과해 결석을 제거하는 장비다. AI 기반의 호흡 보상 기능, 결석 크기 판별 기능, 경로 재생 기능이 탑재돼 인체에 안전하게 결석을 분쇄하고 체외로 배출한다. 자메닉스는 2021년 제17호 혁신의료기기로 지정됐다.

혁신의료기술은 안전성 및 잠재성이 인정된 의료기술로서 건강보험 임시등재를 통해 임상 근거 창출을 지원하고 의료기술 접근성을 향상하는 제도로 주로 AI 진단, 로봇 수술 등 혁신적인 치료기법이 주요 대상이다.

로엔서지컬은 혁신의료기술을 통해 무작위 대조 임상 연구를 진행 중이며, '역행성 신장 내 수술'로 불리는 신장 결석 치료를 위한 유연성 내시경 수술과의 비교를 통해 신장 결석 제거의 안전성과 유효성을 검증하고 있다. 임상 결과는 향후 신의료기술평가와 보험등재 심의에 활용돼 자메닉스의 의료 현장 적용 및 표준 치료로의 확산을 위한 근거 자료로 사용될 전망이다.

삼성서울병원과 영남대병원, 경북대병원, 양산부산대병원, 고대안암병원 비뇨의학과에서 진행 중인 이번 임상은 총 232명의 전체 대상자 중 현재까지 126명이 마쳐 50%의 진행률을 보이고 있다. 임상 결과 중대한 부작용은 보고되지 않았다.

이승수 양산부산대병원 비뇨의학과 교수는 "현재까지 혁신의료기술 임상에서 중대한 부작용이 보고되지 않아 자메닉스는 안전한 치료로 고려된다"며 "난치성 신장결석 환자들이 이번 임상 기회를 통해 좋은 혜택을 받을 수 있기를 바란다"고 밝혔다.

자메닉스는 2021년 12월 식약처 제17호 혁신의료기기로 신속심사 대상으로 선정돼 2022년 10월 식약처의 제조허가를 획득했다. 2023년 8월 한국보건의료연구원(NECA)로부터 혁신의료기술로 선정돼 2024년부터 3년간 비급여로 사용이 가능하다. 혁신의료기술 임상연구가 끝나면 진료 목적으로 전환 후 원내 사용이 가능하다. 이후 3년간의 임상 근거를 기반으로 건강보험심사평가원의 신의료등재 평가를 통해 보험 등재가 결정된다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>