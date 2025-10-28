본문 바로가기
[특징주]'편의점 호실적' GS리테일, 4.58% 상승

김대현기자

입력2025.10.28 11:21

GS리테일 의 주가가 편의점 부문 호실적과 함께 강세다.


28일 오전 11시11분 기준 GS리테일은 전 거래일 대비 800원(4.58%) 상승한 1만8270원에 거래됐다.

이날 미래에셋증권은 GS리테일에 대해 "편의점 경쟁력 약화와 기타 사업 불확실성 등 밸류에이션(기업가치 대비 주가 수준) 부담 요인이 완화됐고, 실적 추정치 상향도 반영했다"며 투자의견을 중립에서 매수로, 목표주가를 1만5000원에서 2만2000원으로 상향 조정했다.


GS리테일의 3분기 영업이익은 980억원으로 전년 동기보다 22% 늘면서 시장 기대치를 상회할 것으로 내다봤다. 배송이 미래에셋증권 연구원은 "편의점 본업이익이 선제적인 점포 효율화 작업과 함께 6개 분기 만에 늘어났다"며 "비효율 기타 사업 부문 적자도 축소돼 질적으로 실적이 개선될 것"이라고 말했다.




김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
