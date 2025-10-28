경호안전통제단, 부산·경주서 APEC 경호안전 최종점검 훈련

경호안전통제단이 지난 25일과 27일 경주와 부산 일대에서 '2025년 APEC정상회의' 경호안전 대비를 위한 FTX(종합상황훈련)을 실시했다. 사진은 참가국 국빈들의 안전한 이동을 위해 기동훈련을 하는 모습. 사진=대통령경호처 제공 AD 원본보기 아이콘

경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 경호안전통제단이 경호·안전 상태를 점검하는 종합상황훈련(FTX·Field Training Exercise)을 실시했다고 28일 밝혔다.

FTX는 실제 상황을 가정한 실전형 종합훈련으로, 관계기관 간 유기적인 공조 체계를 점검하기 위해 진행됐다. 훈련에는 대통령경호처를 비롯해 국가정보원, 외교부, 군, 경찰, 해양경찰, 소방 등 주요 기관이 참여했다.

훈련은 지난 25일과 27일 이틀간 경주와 부산 일대에서 이뤄졌다. 25일에는 21개 회원국 정상들의 안전과 이동을 책임지는 기동훈련이 실시됐다. 대한민국 영공 진입 시부터 안전 확보와 공항 도착, 숙소 및 회의장 이동까지의 전 구간에 걸쳐 차량 동선·경호라인·비상 상황 대응 절차 등을 최종 점검했다.

27일에는 외교부 등 관계기관과 함께 정상회의장, 환영만찬장 등 주요 행사장을 대상으로 경호·안전 활동 전반을 살펴봤다. 이를 통해 돌발상황 발생 시 즉각적인 대응체계와 상황 보고 절차를 재확인했다. 이를 끝으로 경호안전통제단은 경주 APEC 정상회의 경호·안전 준비를 마무리했다.

대통령경호안전대책위원장을 겸임하는 황인권 경호처장은 "이번 FTX을 통해 K-APEC을 위한 모든 경호·안전 분야의 준비상태를 최종 점검했다"며 "APEC 정상회의 기간 한 치의 빈틈도 없는 완벽한 K-경호와 안전 관리로 국가적 행사의 성공적 개최를 뒷받침하겠다"고 말했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>