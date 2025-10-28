본문 바로가기
오뚜기, 숙성도와 협업…한정 메뉴 판매

임혜선기자

입력2025.10.28 09:40

브랜드 접점과 제품 체험 강화
내년 4월 28일까지 숙성도 동시 판매

오뚜기 는 제주 숙성 흑돼지 브랜드 '숙성도'와 함께 '오뚜기 라면'을 주제로 한 협업을 선보인다고 28일 밝혔다.


이번 협업은 내년 4월 28일까지 진행되며, 제주를 찾는 국내외 관광객에게 신선하고 차별화된 브랜드 경험을 제공하기 위한 협업이다. 숙성도 제주 본점·중문점 2곳에서 오뚜기 라면&제주식 멜젓소스 주제로 팝업스토어 전시를 하고, 동기간 숙성도 전 매장에서 협업 메뉴 3종을 선보여 제품의 직접 경험을 확대할 계획이다.

오뚜기x숙성도 협업 현장 이미지. 오뚜기 제공.

오뚜기x숙성도 협업 현장 이미지. 오뚜기 제공.

협업 메뉴는 '진라면 나폴리탄', '제주 멜젓소스 덮밥', '흑돼지 짜슐랭' 3종으로 구성됐다. '진라면 나폴리탄'은 진라면의 깊은 감칠맛에 토마토의 산미와 풍미를 더했다. '제주 멜젓소스 덮밥'은 제주산 멜젓의 짭조름한 풍미를 살려 라면·밥 어디에나 어울린다. '흑돼지 짜슐랭'은 숙성 흑돼지의 육즙과 불맛을 살린 특제 소스로 든든한 한 끼는 물론 여행 중 간편 메뉴로도 즐길 수 있다.


오뚜기 관계자는 "숙성도와의 협업을 통해 국내외 소비자에게 새로운 식문화 경험을 제공하고자 한다"면서 "현장에서 직접 제품을 맛보고 체험할 수 있는 기회를 넓혀 오뚜기 라면의 새로운 매력을 전달하겠다"고 말했다.




임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
