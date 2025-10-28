경기도 '프리랜서 네트워킹데이' 개최…10월30~11월1일 킨텍스

경기도가 이달 30일부터 다음 달 1일까지 고양 킨텍스 제1전시장에서 '2025 경기도 프리랜서 네트워킹 데이'를 개최한다.

이번 행사는 '지페어(G-FAIR) 코리아'와 연계해 진행되며, 다양한 분야의 프리랜서들이 서로 교류하고 새로운 사업 기회를 창출할 수 있는 장을 마련하기 위해 기획됐다.

주요 프로그램은 ▲직종별 소규모 네트워킹 ▲1대1 세무 및 법률 무료 상담 ▲G-FAIR 참가 소공인과 프리랜서 간 비즈니스 매칭 ▲프리랜서 작품 및 포트폴리오 전시 등이다.

직종별 소규모 네트워킹은 동일·관련 직종 프리랜서 간의 심도 깊은 교류를 통해 협업 아이디어를 발굴하고 성공 사례를 공유하며, 상호 성장을 도모하는 시간을 가질 예정이다.

1대1 세무 및 법률 상담은 프리랜서 활동에 필수적인 세무 및 법률 관련 궁금증을 해소할 수 있는 무료 상담이 진행되고, 관련 전문 세무사와 변호사가 참여한다.

경기도는 상시 프로그램으로 지페어(G-FAIR) 참가 소공인과 프리랜서 간 비즈니스 매칭을 비롯해 프리랜서 작품 및 포트폴리오 전시, 온라인 명함 제작 등 다양한 이벤트를 마련한다.

서봉자 경기도 공정경제과장은 "이번 '2025 프리랜서 네트워킹 데이'가 단순한 정보 교류를 넘어 프리랜서들이 실질적인 비즈니스 기회를 창출하고 미래를 설계하는 데 도움이 되기를 바란다"며 "프리랜서 및 관련 업계 관계자들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.





