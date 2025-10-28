본문 바로가기
한우·전복·킹크랩 반값에…롯데마트·슈퍼, '땡큐절' 행사 돌입

박재현기자

입력2025.10.28 06:00

숏뉴스
30일부터 11월 5일까지 '땡큐절' 1주차 행사
한우·전복·킹크랩 등 50% 할인
전 품목 세일 카테고리 대폭 확대

롯데마트·슈퍼는 오는 30일부터 다음 달 5일까지 '땡큐절' 1주차 행사를 진행한다고 28일 밝혔다.

서울특별시 송파구에 위치한 롯데마트 제타플렉스 잠실점에서 '땡큐절' 행사를 홍보하는 직원들의 모습. 롯데마트·슈퍼 제공

행사 1주차 대표 상품으로 한우 전 품목을 행사 카드 결제 시 일주일간 50% 할인한다. 행사 물량은 연중 최대 수준이다. 롯데마트와 슈퍼의 공동 소싱을 통해 한우 등심 기준 약 2000마리분을 사전 확보했다. 일반 행사 대비 약 20배에 달하는 규모다.


행사 첫날인 30일에는 '한우 국거리·불고기 1등급(각 100g·냉장·국내산)'을 60% 할인한다.

전복과 레드 킹크랩도 반값에 선보인다. 오는 30일부터 다음 달 2일까지 행사 카드 결제 시 '전복(마리당 40g 내외·10마리·국산)'은 10마리에 9950원, 31일부터 다음 달 2일까지 '레드 킹크랩(100g·냉장·러시아산)'은 5995원에 구매할 수 있다.


이 밖에도 고객 수요가 높은 신선식품을 엄선해 특가로 내놓는다. 대표 상품 '행복생생란(대란·30입·국산)'은 30일, 31일 양일간 행사 카드로 두 판 구매 시 한 판당 4980원에 제공한다. '상생 단감(1.8㎏·봉·국산)'은 시즌 최저가 6990원에, '햇 부사사과(4~6입·봉·국산)'는 다음 달 2일까지 최종 혜택가 7990원에 판매하고 애호박·파프리카 등 신선 채소는 일자별 '하루 특가' 상품으로 구성해 990원에 만나볼 수 있다.


다음 달 1일에는 봉지라면과 생수가 2+1이다. 라면은 브랜드 구분 없이 모든 제품을 교차 선택할 수 있으며 1인 1회 9봉까지 구매할 수 있다. 생수는 '제주 삼다수 그린(2ℓ*6입)'을 2+1 혜택으로 선보인다. 더불어 일주일간 인기 라면 8종을 1+1으로 제공하고 '생수 3대 브랜드(각 2ℓ*6입·아이시스·풀무원·제주 용암수)'는 2개 이상 구매 시 50% 할인한다.

오는 30일부터 다음 달 9일까지 롯데마트·맥스(MAXX)·롯데슈퍼에서 7만원 이상 구매한 회원은 금액별 10% 할인 쿠폰 6종으로 구성된 '땡큐 애프터 쿠폰팩'을 받을 수 있다. 롯데마트GO 앱 내 '응모하기' 클릭 후 구매 금액 충족 시 다음 달 13일부터 다운로드 가능하며, 지급된 쿠폰은 다음 달 13일부터 26일까지 전국 대상 매장에서 사용할 수 있다.


강혜원 롯데마트·슈퍼 마케팅부문장은 "땡큐절은 한 해 동안 보내주신 고객의 성원에 감사의 뜻을 전하고자 기획된 초대형 그로서리 행사"라며 "앞으로도 좋은 상품을 합리적인 가격에 제공하는 유통 본연의 역할을 통해 고객 만족을 실현하겠다"고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr


