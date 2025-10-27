BNK부산은행, 창립 58주년 기념 ‘콘서트 1025’로 감동 선사

25일 벡스코 오디토리움서 오후 3시·7시 진행



5500여명 고객·시민 초청… 감사 메시지 전달

BNK부산은행(은행장 방성빈)은 지난 25일 오후, 해운대 벡스코 오디토리움에서 고객과 시민 5500여명을 초청해 창립 58주년 기념음악회 '콘서트 1025'를 오후 3시와 7시 두 차례에 걸쳐 개최했다.

BNK부산은행은 25일 해운대 벡스코 오디토리움에서 고객과 시민 5500여명을 초청해 창립 58주년 기념음악회 '콘서트 1025'를 개최했다.

'콘서트 1025'는 매년 창립기념일을 맞아 부산은행을 사랑해주신 고객과 시민께 감사의 마음을 전하기 위해 마련된 대표 문화공연으로, 올해로 19년째를 맞았다.

부산은행은 지역과 함께한 58년의 세월을 되새기며, 고객과 시민이 함께 즐길 수 있는 감동의 무대를 선사했다.

이번 음악회 1부에서는 서희태 지휘자와 KNN교향악단이 가수 소향과 함께 영화음악 스페셜 무대로 깊은 울림의 무대를 펼쳤다. 이어 2부에서는 가수 전유진과 변진섭이 세대를 아우르는 감성 무대를 선보였으며, 마지막 3부에는 국민가수 이선희가 출연해 공연의 하이라이트를 장식했다.

부산은행 방성빈 은행장은 "58년 동안 변함없는 신뢰와 사랑으로 함께해주신 고객 여러분께 진심으로 감사드린다"며 "앞으로도 부산은행은 금융을 넘어 문화와 감동으로 고객의 삶에 더 가까이 다가가겠다"고 말했다.





