대구지방보훈청, 계명대 학생들과 현충시설 서포터즈 발대식 개최

영남취재본부 조충현기자

입력2025.10.27 13:11

“미래세대가 기억하는 보훈문화 확산”

국가보훈부 대구지방보훈청(청장 김종술)은 지난 25일 계명대학교 성서캠퍼스 운동장에서 '현충시설 서포터즈' 발대식을 열었다.

대구지방보훈청이 계명대학교 학생들과 현충시설 서포터즈 발대식을 갖고 있다. 대구지방보훈청 제공

대구지방보훈청이 계명대학교 학생들과 현충시설 서포터즈 발대식을 갖고 있다. 대구지방보훈청 제공

이 서포터즈는 계명대 해외봉사단 학생 90명이 자발적으로 참여해 꾸려졌다. 이들은 국채보상운동기념관, 고 나야 대령 기념비 등 대구 지역 내 134곳(독립운동 74곳, 국가수호 60곳)의 현충시설을 직접 탐방하고 체험하며, SNS를 통해 청년 세대의 시각으로 홍보 활동을 펼칠 예정이다.


한 참여 학생은 "지역의 현충시설을 직접 찾아가 보니 그 역사적 의미가 새롭게 다가왔다"며 "젊은 세대로서 과거를 기억하고 전하는 역할에 최선을 다하겠다"고 말했다.

김종술 대구지방보훈청장은 "계명대 학생들의 나라사랑 정신에 깊이 감사드린다"며 "서포터즈의 활약이 시민들의 관심을 높이고 보훈문화 확산으로 이어지길 바란다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
