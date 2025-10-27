본문 바로가기
호남

고흥군, 제5회 고흥유자축제 맞아 '숙박할인' 프로모션

호남취재본부 김재승기자

입력2025.10.27 13:35

5만원 이상 숙박 시 3만원 할인쿠폰

전남 고흥군(군수 공영민)은 오는 11월 6~9일 열리는 '제5회 고흥유자축제'를 맞아 축제 방문객과 가을 여행객을 위해 숙박할인 프로모션 이벤트를 진행한다고 27일 밝혔다.


이번 프로모션은 여행·여가·문화 플랫폼인 NOL과의 협업으로 추진되며 ▲쿠폰 발급 기간은 10월 28~11월 9일 ▲투숙 가능 기간은 10월 28일~11월 30일까지다.

고흥군은 오는 11월 6~9일 열리는 '제5회 고흥유자축제'를 맞아 축제 방문객과 가을 여행객을 위해 숙박할인 프로모션 이벤트를 진행한다. 고흥군 제공

고흥군 제공

이 기간 동안 NOL을 통해 고흥군 내 참여 숙박업소를 예약하는 관광객은 5만원 이상 숙박 시 3만원 할인쿠폰을 선착순으로 받을 수 있다.

올해로 다섯 번째를 맞는 고흥유자축제는 고흥군 풍양면 한동리 일원에서 열리며, 축제 기간 유자밭 막삼파티, 심형래 변사극, 푸드마켓 등 다채로운 프로그램이 운영돼 방문객들에게 즐거움을 선사할 예정이다.


군 관계자는 "NOL과의 협업을 통해 관광객들이 합리적 가격으로 숙박하며 축제와 고흥의 매력을 충분히 즐기길 바란다"며 "이번 숙박할인 프로모션이 지역 숙박업계와 지역경제 활성화에도 도움이 되길 기대한다"고 말했다.




호남취재본부 김재승 기자 seung4986@asiae.co.kr
