화순군, '슬레이트 처리 지원사업' 추가 접수

호남취재본부 신동호기자

입력2025.10.27 13:32

내달 28일까지 신청
"군민 건강보호·주거환경 개선"

전남 화순군이 '2025년 슬레이트 처리 지원사업' 잔여 물량을 추가 접수한다.


27일 군에 따르면 이번 지원사업은 노후 슬레이트로부터 군민의 건강을 보호하고 안전한 주거환경을 조성하기 위해 마련됐으며, 추가 접수는 주택, 비주택(축사·창고·노인 및 어린이시설) 슬레이트 처리 지원을 대상으로 한다.

화순군이 최근 슬레이트 처리 지원사업 철거 공사를 진행하고 있다. 화순군 제공

화순군이 최근 슬레이트 처리 지원사업 철거 공사를 진행하고 있다. 화순군 제공

신청은 내달 28일까지 읍·면 행정복지센터에서 신청하면 된다.

주택은 최대 700만원(우선 지원 가구 전액), 비주택(창고·축사·노인 및 어린이시설)은 1동당 슬레이트 면적 200㎡ 이하 범위에서 지원하며, 지원 한도 초과 시 신청자가 자부담한다.


노삼숙 환경과장은 "슬레이트에 포함된 석면은 군민의 건강과 환경보호에 직결되므로 남은 예산을 통해 더 많은 군민이 슬레이트 처리 혜택을 누릴 수 있도록 적극적인 관심과 신청을 바란다"고 전했다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
