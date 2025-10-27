안다르, 싱가포르 복합쇼핑몰 '비보시티'에 3호 매장 열어

올해 6월 기준 싱가포르 월 판매액 12억원

애슬레저 브랜드 안다르가 싱가포르 복합 쇼핑몰 '비보시티(VivoCity)'에 178㎡ 규모의 싱가포르 3호점을 오픈했다고 27일 밝혔다.

안다르 싱가포르 비보시티 매장. 안다르 제공 AD 원본보기 아이콘

앞서 안다르는 2023년 7월 마리나스퀘어, 2024년 6월 오차드로드 다카시마야 백화점에 정식 매장을 열였다. 안다르는 올해 6월 기준 싱가포르에서 월 판매액 12억원을 달성한 바 있다.

비보시티는 싱가포르 본토와 센토사섬을 연결하는 교통 요지다. 포브스가 선정한 싱가포르 최고의 쇼핑몰로 꼽히며 연간 약 5000만 명이 방문한다.

해당 매장은 싱가포르 고객의 라이프스타일과 기후를 고려해 폭넓은 제품군을 마련한 것이 특징이다. 비보시티가 센토사섬으로 이어지는 여행 관문이라는 점과 열대 기후라는 점을 반영해 자체 개발 원단으로 만든 스윔웨어 라인 등 시그니처 제품들을 매장 전면부에 배치했다. 또 가족 단위 고객층이 많은 특성을 반영해 주니어 라인부터 우먼, 맨즈 라인의 동선을 효율적으로 구성했다.

공성아 안다르 대표는 "싱가포르는 동서양을 잇는 요충지로 안다르 브랜드의 글로벌 시장 확장을 위한 주요 거점 중 하나"라며 "향후 싱가포르를 중심으로 K컬처의 영향력이 큰 중화권과 동남아시아 시장으로 확장해 K-애슬레저 1위 브랜드로서의 입지를 확고히 다져 나가겠다"고 말했다.

현재 안다르는 싱가포르, 일본, 호주, 미국 4개 지역을 핵심 거점으로 고소득 국가 중심의 글로벌 진출 전략을 전개하고 있다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



