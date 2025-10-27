본문 바로가기
Dim영역
경제
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

가상화폐

코빗, 본인인증 방식에 '신한인증서' 도입…고객확인 절차 강화

유현석기자

입력2025.10.27 08:41

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국내 최초 가상자산 거래소 코빗은 고객확인 절차의 편의성과 안정성을 높이기 위해 신한은행의 '신한인증서'를 본인인증 방식으로 추가 도입했다고 27일 밝혔다.

코빗, 본인인증 방식에 '신한인증서' 도입…고객확인 절차 강화
AD
원본보기 아이콘

이번에 도입된 신한인증서는 고객확인(KYC) 과정에서 기존 휴대폰 본인인증 외에 새롭게 선택할 수 있는 방식이다.


이를 통해 인증 수단의 다양성을 확보하는 동시에 신한은행의 인증 인프라를 활용해 보안성과 신뢰성을 한층 강화했다. 금융권에서 폭넓게 사용되는 신한인증서를 도입함으로써 고객 경험 개선과 금융 보안성 강화를 동시에 기대할 수 있게 됐다.

코빗은 이번 도입을 통해 고객확인 절차의 신뢰성을 높이고, 이용자가 안심하고 거래할 수 있는 환경을 마련하는 데 주력했다. 이 과정에서 신한은행과의 긴밀한 기술 협력이 이루어졌다.


코빗 이정우 CTO 겸 CPO는 "신한인증서 도입으로 고객들이 보다 안전하고 편리하게 본인확인을 진행할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 코빗은 고객 경험을 최우선으로 삼아 보안 강화와 편의를 위한 혁신 서비스를 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"우리 애들 '최애' 반찬인데…" 1급 발암물질 경고 "정부 대응 나서야" "우리 애들 '최애' 반찬인데…" 1급 발암물질 경고... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

佛 루브르 박물관 절도 용의자 2명 체포

사전 서약만 300만명…연명의료 중단 이행 5만건 넘었다

다카이치 총리 출근길에 든 가방 주문 폭주…어느 브랜드?

KB부동산 "서울 오피스텔 매매가, 9개월째 상승세"

프로야구 한국시리즈 1차전 매진…"PS 33경기 연속 만원"

최장 5일 황금연휴 생기나… 노동절 '공휴일' 추진에 기대감

트럼프 "2020년 대선은 조작" 또 주장…법무부에 수사 촉구

새로운 이슈 보기