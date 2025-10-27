코빗, 본인인증 방식에 '신한인증서' 도입…고객확인 절차 강화

국내 최초 가상자산 거래소 코빗은 고객확인 절차의 편의성과 안정성을 높이기 위해 신한은행의 '신한인증서'를 본인인증 방식으로 추가 도입했다고 27일 밝혔다.

이번에 도입된 신한인증서는 고객확인(KYC) 과정에서 기존 휴대폰 본인인증 외에 새롭게 선택할 수 있는 방식이다.

이를 통해 인증 수단의 다양성을 확보하는 동시에 신한은행의 인증 인프라를 활용해 보안성과 신뢰성을 한층 강화했다. 금융권에서 폭넓게 사용되는 신한인증서를 도입함으로써 고객 경험 개선과 금융 보안성 강화를 동시에 기대할 수 있게 됐다.

코빗은 이번 도입을 통해 고객확인 절차의 신뢰성을 높이고, 이용자가 안심하고 거래할 수 있는 환경을 마련하는 데 주력했다. 이 과정에서 신한은행과의 긴밀한 기술 협력이 이루어졌다.

코빗 이정우 CTO 겸 CPO는 "신한인증서 도입으로 고객들이 보다 안전하고 편리하게 본인확인을 진행할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 코빗은 고객 경험을 최우선으로 삼아 보안 강화와 편의를 위한 혁신 서비스를 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



