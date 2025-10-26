본문 바로가기
Dim영역
국제
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

푸틴 "신형 핵추진 순항 미사일 시험 완료"

유제훈기자

입력2025.10.26 18:15

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"'부레베스트니크' 중요시험 완료"

블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 26일(현지시간) 신형 핵추진·핵탑재 장거리 순항미사일인 '부레베스트니크'에 대한 중요한 시험을 완료했다고 밝혔다.


리아 노보스티 통신에 따르면 푸틴 대통령은 이날 군복 차림으로 군사령관들과 회의를 하면서 "미사일을 전투 임무에 투입하기 전 해야 할 일이 많지만 핵심 과제는 달성됐다"면서 이같이 밝혔다.

EPA연합뉴스

EPA연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

발레리 게라시모프 러시아군 총참모장은 푸틴 대통령에게 지난 21일 부레베스트니크 시험 발사를 성공적으로 수행했다고 보고하면서 "미사일 비행 중 모든 필수 수직 및 수평 기동이 완료돼 미사일 방어 및 방공 시스템을 회피하는 높은 성능을 입증했다"고 전했다. 또 이 미사일이 최소 1만4000㎞를 비행할 수 있다고 설명했다.

푸틴 대통령은 이어 부레베스트니크 시험의 주요 목표는 달성했지만 실전 투입까지는 상당한 과정이 남아 있다고 했다. 그는" 우리는 이러한 무기의 가능한 활용 방안을 파악하고, 우리 군대에 이러한 무기를 배치하기 위한 기반 시설을 준비해야 한다"고 밝혔다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"김밥 먹으러 가자" 김천에 8만명 몰렸다…품절 대란에 구매 제한까지 "김밥 먹으러 가자" 김천에 8만명 몰렸다…품절 대... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

1400억 털린 루브르, 중앙은행 26m 지하 수장고로 보석 옮겼다

"회사 통제 받아요"…10명 중 8명이 '가짜 프리랜서'

與국토위, 오세훈 배임혐의 고발 예정…"한강버스에 SH 무담보 대여"

KB부동산 "서울 오피스텔 매매가, 9개월째 상승세"

프로야구 한국시리즈 1차전 매진…"PS 33경기 연속 만원"

"대머리만 입장 가능"…한국영화 원작 '부고니아' 이색 시사회

삼성, 하반기 삼성직무적성검사(GSAT) 실시…5년간 6만명 채용 추진

새로운 이슈 보기