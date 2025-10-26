신상진 시장 "시민 일상에 활력 더하는 성남 만들겠다"

신상진 성남시장, '가을밤의 낭만 버스킹' 현장 찾아

시민 예술인들의 열정 무대 격려…시민들과 소통

신상진 성남시장은 25일 백현동 판교 R&D예정부지 특설무대에서 열린 '가을밤의 낭만 버스킹' 공연 현장을 찾아 시민 예술인들을 격려하고 시민들과 소통했다.

신상진 성남시장이 '가을밤의 낭만 버스킹' 현장 찾아 인사말을 전하고 있다. 성남시 제공

이번 행사는 성남시가 2023년부터 지역예술가의 예술활동 기반 마련과 시민들의 문화향유 기회 확대를 위해 오디션을 통해 선발한 시민예술인들의 무대로 마련됐다.

신 시장은 이날 인사말을 통해 "오늘 음악회를 준비해주신 예술인 여러분께 힘찬 박수를 부탁드린다"며 공연을 준비한 지역 예술인들에게 감사를 표했다.

또한 "앞으로도 시민들이 일상에서 문화예술을 가까이 즐길 수 있는 문화예술 프로그램은 물론 환경 개선, 건강 지원 등 시민들의 삶에 활력을 더하는 다양한 정책을 지속 추진하겠다"고 말했다.

신상진 성남시장이 '가을밤의 낭만 버스킹' 현장 찾아 시민과 인사를 나누고 있다. 성남시 제공

이번 공연은 시립합창단을 비롯해 갓 탤런트 예술단, 청년프로예술단이 재즈, 라틴댄스, 보컬 등 다양한 장르를 선보이며, 공연장을 찾은 시민들에게 큰 호응을 얻었다.





성남=이종구 기자



