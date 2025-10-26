서울시, 자금운영 결과 첫 공개… 이자수입만 1638억원

2024년 자금운용 결과 공개

이자수익률 4.07%

유휴자금 예측해 운용계획 수립

서울시가 올해 회계연도 재정자금을 효율적으로 관리해 총 1638억원의 이자수입을 거뒀다고 26일 밝혔다. 이자수익률 4.07%로 한국은행 기준금리(3~3.5%)보다 높은 수준이다. 서울시가 자금 운용 결과를 공개한 것은 이번이 처음이다.

서울시는 침체한 국내외 경제 상황과 금리 하향 추세 속에서도 기간별 유휴자금 현황을 지속 예측하고 이를 바탕으로 장·단기 자금운용계획을 수립했다. 또 금고 예금상품 금리를 고려해 가장 유리한 방법으로 자금을 운용한 결과, 높은 이자수익을 거둘 수 있었다고 설명했다.

현재 서울시 자금은 시금고의 ▲공금예금(고정금리) ▲정기예금(변동금리) ▲기업MMDA(변동금리) 등 3종류 예금으로 관리하고 있다. 유휴자금 대부분은 이자율이 높은 정기예금과 기업MMDA 상품 등에 예치했다. 특히 유휴자금 규모와 지출 시기를 고려해 이자율이 높은 예금에 전략적으로 자금을 예치·관리한 것이 이자수익 증대에 큰 역할을 했다고 덧붙였다.

서울시는 앞으로도 재정자금 이자 수입과 수익률을 가능한 범위 내에서 지속 공개해 세금으로 형성된 자금관리·운용현황을 시민들에게 투명하게 알리고 자금 운용에 대한 책임성을 강화한다는 입장이다. 아울러 그동안 정확하게 알려지지 않았던 공공자금 운영성과를 공유해 서울시 자금이 효율적으로 관리되고 있음을 알리는 기회가 될 것으로 기대하고 있다.

한편 서울시는 향후 정부가 지방자치단체 시금고 약정금리 공개방안을 마련하는 대로 비공개 중인 시금고 약정금리도 공개할 계획이다. 이상훈 서울시 재무국장은 "서울시는 금리상황에 따라 자금을 효율적으로 관리·운용해 이자수익을 지속적으로 증대해 나갈 계획"이라며 "서울시 살림에 조금이라도 더 보탬이 될 수 있도록 체계적인 전략을 세우고 운용해 나가겠다"고 말했다.





