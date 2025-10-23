본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

호남

광주도시공사, 재생에너지 수익금 입주민에 전달

호남취재본부 강성수기자

입력2025.10.23 11:15

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

옥상 유휴공간 활용 '친환경 발전'
수익금 환원으로 에너지복지 실현

광주도시공사는 지난 22일 임대아파트 태양광발전소에서 발생한 발전 수익금의 일부를 입주민 에너지지원금으로 전달했다. 광주도시공사 제공

광주도시공사는 지난 22일 임대아파트 태양광발전소에서 발생한 발전 수익금의 일부를 입주민 에너지지원금으로 전달했다. 광주도시공사 제공

AD
원본보기 아이콘

광주도시공사(사장 김승남)는 지난 22일 임대아파트 태양광발전소에서 발생한 발전 수익금의 일부를 입주민 에너지지원금으로 전달했다고 23일 밝혔다.


지난 2021년부터 추진된 태양광발전사업은 임대아파트 옥상 유휴부지를 활용해 진행됐으며, 현재까지 총 667kW 규모 발전소를 운영하고 있다. 이를 통해 매년 약 852MWh의 친환경 전력 생산과 378t의 이산화탄소 감축 효과를 내고 있다.

2022년부터는 발전수익금 일부를 입주민에게 에너지지원금으로 환원하고 있으며, 향후 20년간 총 2억8,600만원 규모의 지원이 이뤄질 예정이다.


김승남 사장은 "높아지는 에너지 비용으로 어려움을 겪고 있는 상황에서 태양광발전소 수익금이 입주민들에게 조금이나마 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역사회와 함께 성장하는 공기업이 되기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.


한편 도시공사는 향후에도 태양광 발전사업을 기반으로 한 지원 사업을 지속적으로 전개해 지역사회와 함께하는 ESG 경영을 실천해 나갈 방침이다.




호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

청계천에서 발견된 물고기에 '깜짝'…복원 20년 지나자 어류 8배 늘어 청계천에서 발견된 물고기에 '깜짝'…복원 20년 지... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'윙~윙~' 뭔가 대단히 잘못 됐다…사상 첫 모기 등장에 발칵 뒤집힌 나라

"바가지 오징어? 다 찍어놨다"…뿔난 제주상인들 CCTV 공개로 '반전'

천년한우, 가자미, 전복 오르나?…APEC 정상 만찬메뉴에 관심폭발

1400억 어치 보석 털린 루브르 관장 "허술한 보안에 끔찍한 실패…책임지겠다"

"쥐 봤다"… 신고 급증에 서울시 '스마트 방제' 추진

60조 잠수함 수주 앞두고 캐나다 총리 한화오션 찾나…加 실무진 거제 방문

대치 은마, '용적률 특례'로 국평 분담금 1.8억…펜트하우스는 97억

새로운 이슈 보기