박봄 "YG에 고소장 제출" 게시물 논란…소속사 "정산 완료, 고소 사실 아냐"

걸그룹 투애니원(2NE1) 박봄이 과거 소속사 YG엔터테인먼트를 상대로 고소장을 제출했다고 주장한 가운데 현 소속사 측이 "사실이 아니다"라고 해명했다.

박봄의 소속사 디네이션엔터테인먼트는 23일 공식 인스타그램을 통해 "2NE1 활동과 관련된 정산은 이미 완료됐다"며 "박봄이 사회관계망서비스(SNS)에 올린 고소장은 실제로 접수된 사실이 없다"고 밝혔다.

이어 "박봄은 현재 모든 활동을 중단하고 치료 및 회복에 전념하고 있다"며 "아티스트가 건강을 회복할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

앞서 박봄은 23일 자신의 인스타그램에 '고소장'이라는 제목의 문서를 게시하고 "YG가 나에게 무엇을 했는지 알아봐 달라"는 글을 남겼다. 해당 문서에는 YG엔터테인먼트 양현석 총괄 프로듀서를 상대로 수익금 미지급과 관련해 고소한다는 내용이 담겼다.

고소장에는 "정당하게 지급돼야 할 수익금이 장기간 지급되지 않았다"며 "음원, 공연, 방송, 광고, 작사·작곡 등 모든 활동에서 발생한 수익이 정산되지 않았다"는 내용이 포함됐다.

또한 "YG 측은 정산 내역을 제공하지 않았고 고소인에게 단 한 차례의 정당한 지급도 이루어지지 않았다"며 "고소인은 심각한 경제적 손실과 정신적 피해를 입었으며 이는 명백한 사기 및 횡령 행위에 해당한다"고 주장했다. 이어 "피고소인의 불법적 행위에 대한 철저한 수사와 엄정한 처벌을 요청한다"고 덧붙였다.

YG엔터테인먼트 측은 해당 게시물과 관련해 별도의 입장을 내지 않았다.

한편 2NE1은 지난해 재결합해 올해까지 월드투어를 진행했다. 박봄은 지난 8월 건강 문제로 인해 모든 활동을 중단한 상태다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



