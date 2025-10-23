본문 바로가기
번개장터, 과기정통부 주관 ISMS 인증 획득

최호경기자

입력2025.10.23 09:27

5년 연속 획득

번개장터는 과학기술정보통신부가 주관하는 공식 정보보호관리체계(ISMS) 인증을 5년 연속 획득했다고 23일 밝혔다.


ISMS 인증은 한국인터넷진흥원(KISA) 등 인증기관이 정보보호·개인정보 관리체계 전반을 심사해 주요 정보자산의 안전성과 신뢰성을 공식 증명하는 국가 제도다.

번개장터는 과학기술정보통신부가 주관하는 공식 정보보호관리체계(ISMS) 인증을 5년 연속 획득했다고 23일 밝혔다. 번개장터

번개장터는 과학기술정보통신부가 주관하는 공식 정보보호관리체계(ISMS) 인증을 5년 연속 획득했다고 23일 밝혔다. 번개장터

번개장터는 지난해 8월부터 에스크로 기반 안전결제 시스템을 모든 거래에 확대 도입하고 인공지능(AI) 모니터링 시스템을 적용했다. 이를 통해 사기 의심거래를 실시간으로 탐지하고 구매자에게 알림 메세지를 보내는 서비스를 제공하고 있다. 안전 거래를 위한 AI 과학 검수 솔루션 '코어리틱스' 역시 도입했다.

번개장터 관계자는 "앞으로도 ISMS 인증을 바탕으로 관리체계를 더욱 강화하고, 혁신 기술 도입으로 신뢰받는 플랫폼으로 도약하겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
