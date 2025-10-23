본문 바로가기
사회
지역

동작구, 4개 종교단체 손잡고 ‘사랑나눔 바자회’

김민진기자

입력2025.10.23 07:54

숏뉴스
행사 수익금 자립준비청년 지원에 기탁

서울 동작구(구청장 박일하)는 종교 간 협력을 강화하고 나눔 문화를 확산하기 위한 ‘제1회 동작구 종교 사랑나눔 바자회’를 이달 30일 구청 신청사 1층에서 개최한다.

동작구 제공.

동작구 제공.

이번 행사는 기독교, 불교, 천주교, 원불교 등 관내 4개 종교단체가 협력해 추진하며, 오전 10시부터 오후 4시까지 진행된다. 바자회 판매 수익금은 자립준비청년 지원을 위해 사회복지공동모금회에 기탁돼 행사의 의미를 더한다.


행사는 각 종교단체 대표와 박일하 구청장 등 내빈이 참여한 가운데 ‘종교 사랑나눔 세리머니’로 시작한다. 이어 찬불가와 명상, 기타 앙상블, 하모니카 연주 등 종교별 문화 공연과 청년 예술인 버스킹 공연 ‘동작 아트라이브’가 이어져 다채로운 볼거리를 제공한다.

행사장에는 총 20개의 판매 부스가 설치돼 먹거리와 수공예품, 기념품 등을 선보이며, 단주 만들기나 다도 체험 등 이색 프로그램도 운영된다. 구는 방문객이 안전하게 참여할 수 있도록 안전요원을 배치하고, 소방서·경찰서 등 유관기관과 협조 체계를 구축해 안전관리에 만전을 기할 계획이다.


박일하 동작구청장은 “종교단체 간 협력으로 어려운 이웃에게 나눔을 실천하는 뜻깊은 행사가 되길 바란다”며 “앞으로도 구민이 함께 즐기고 공감할 수 있는 문화 행사를 지속 발굴해 추진하겠다”고 말했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
