합천 황토 한우 축제, 이경진 셰프의 라이브 요리 퍼포먼스 예정

영남취재본부 최순경기자

입력2025.10.23 09:17

'합천황토 한우 with JW메리어트호텔
서울 타마유라'푸드페스타 개최

제 3회 경남 합천 황토 한우 축제의 특별 프로그램인 '합천황토 한우 with JW메리어트호텔 서울 타마유라 푸드페스타'가 오는 25일 개최된다.


이번 푸드페스타에는 JW메리어트 호텔 서울 타마유라의 이경진 셰프가 고향 합천을 찾아 재능기부 형식으로 요리 시연에 나설 예정이며, 현장을 찾은 방문객들에게 특별한 미식의 시간을 선사할 것으로 기대된다.

합천 출신 이경진 셰프.

합천 출신 이경진 셰프.

행사는 오후 1시와 3시, 총 2회에 걸쳐 진행되며, 합천황토 한우와 합천군 특산물을 활용한 철판 요리 시연과 함께 각각 50인분씩 총 100인분의 무료 시식이 제공될 예정이다. 방문객들은 고급 셰프의 라이브 요리 퍼포먼스를 눈앞에서 관람하고, 합천황토 한우의 우수한 맛을 직접 체험할 기회를 갖게 된다.

이경진 셰프는 "고향에 돌아와 제 요리로 합천을 알릴 수 있어 뜻깊다"며 "이번 행사를 통해 합천황토 한우의 우수함이 널리 알려지길 바란다"고 말했다.


현장에서는 합천황토 한우로 만들 수 있는 다양한 요리법을 담은 레시피북도 제작·배포될 예정으로, 가정에서도 손쉽게 따라 할 수 있는 요리법이 담겨 방문객들의 큰 호응이 예상된다.


합천군 관계자는 "이경진 셰프의 재능기부 덕분에 축제가 한층 풍성해질 것으로 기대된다"며 "앞으로도 합천황토 한우의 우수성을 알리는 다양한 프로그램을 지속해서 마련해 나가겠다"고 밝혔다.

한편, 제 3회 합천 황토 한우 축제는 10월 24일부터 26일까지 3일간 합천군민 체육공원 잔디광장에서 열리며, 합천황토 한우 및 지역 농특산물 판매, 문화공연, 체험행사 등 다채로운 프로그램이 마련돼 지역민과 관광객에게 풍성한 즐거움을 선사할 예정이다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
