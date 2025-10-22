한림대 의과대학, '융합형 의과학자 학부과정 지원사업' 선정

한국보건산업진흥원 주관



한림대학교(총장 최양희) 의과대학(학장 유경호)은 한국보건산업진흥원 주관 '2025년 하반기 융합형 의과학자 학부과정 지원사업'에 선정됐다.

한림대학교 의과대학 전경. 한림대학교 제공 AD 원본보기 아이콘

본 사업은 미래 의료를 선도할 융합형 의과학자 양성을 목표로, 학부과정에서 체계적인 교육과 연구 경험을 제공하는 프로그램 개발을 지원하며, 한림대학교 의과대학은 이번 선정을 계기로 '한림 미래의학 차세대 융합 의과학자 양성 사업단(학부과정)'을 설치하여 이공계 단과대학과의 긴밀한 협업을 통해 융합 연구와 통합 교육을 본격 추진할 예정이다.

이를 통해 인간의 건강수명을 연장하고 삶의 질을 향상시킬 수 있는 융합형 의과학자 인재를 학부 단계부터 체계적으로 육성할 계획이다.

한림대학교 의과대학은 미래의학 차세대 융합형 의과학자 양성을 위해 융합의과학 총론, 융합의과학 연구방법론, 융합의과학 연구순환실습 등 핵심 교과목을 개발·운영하고, 의과대학 학부생을 중심으로 전주기 의과학자 지원 체계를 구축한다.

한림대학교 의과대학 유경호 학장은 "'한림 미래의학 차세대 융합 의과학자 양성 사업(학부과정)'은 미래 인류 건강과 지역 의료를 책임질 혁신적이고 능동적인 의사과학자를 양성하기 위한 첫걸음이다"며 "의생명과학, 생명공학, 인공지능, 의료신소재, 로봇기반 의공학과 같은 미래의학의 다양한 지식과 기술을 제공해서 융합형 의과학자(의사과학자+이공계 과학자)를 배출하겠다. 이러한 노력은 한림대학교의 글로컬 3대 융합클러스터인 의료·바이오 융합 연구를 선도하는 데 기여할 것이다"고 밝혔다.

한림대학교 의과대학은 향후 개편될 의과대학 홈페이지와 '한림의대 뉴스레터'를 통해 사업 목표와 내용, 추진 상황 등을 소개하고 교내외 관심과 참여를 확대할 예정이다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



