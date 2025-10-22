본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

한림대 의과대학, '융합형 의과학자 학부과정 지원사업' 선정

이종구기자

입력2025.10.22 16:45

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국보건산업진흥원 주관

한림대학교(총장 최양희) 의과대학(학장 유경호)은 한국보건산업진흥원 주관 '2025년 하반기 융합형 의과학자 학부과정 지원사업'에 선정됐다.

한림대학교 의과대학 전경. 한림대학교 제공

한림대학교 의과대학 전경. 한림대학교 제공

AD
원본보기 아이콘

본 사업은 미래 의료를 선도할 융합형 의과학자 양성을 목표로, 학부과정에서 체계적인 교육과 연구 경험을 제공하는 프로그램 개발을 지원하며, 한림대학교 의과대학은 이번 선정을 계기로 '한림 미래의학 차세대 융합 의과학자 양성 사업단(학부과정)'을 설치하여 이공계 단과대학과의 긴밀한 협업을 통해 융합 연구와 통합 교육을 본격 추진할 예정이다.


이를 통해 인간의 건강수명을 연장하고 삶의 질을 향상시킬 수 있는 융합형 의과학자 인재를 학부 단계부터 체계적으로 육성할 계획이다.

한림대학교 의과대학은 미래의학 차세대 융합형 의과학자 양성을 위해 융합의과학 총론, 융합의과학 연구방법론, 융합의과학 연구순환실습 등 핵심 교과목을 개발·운영하고, 의과대학 학부생을 중심으로 전주기 의과학자 지원 체계를 구축한다.


한림대학교 의과대학 유경호 학장은 "'한림 미래의학 차세대 융합 의과학자 양성 사업(학부과정)'은 미래 인류 건강과 지역 의료를 책임질 혁신적이고 능동적인 의사과학자를 양성하기 위한 첫걸음이다"며 "의생명과학, 생명공학, 인공지능, 의료신소재, 로봇기반 의공학과 같은 미래의학의 다양한 지식과 기술을 제공해서 융합형 의과학자(의사과학자+이공계 과학자)를 배출하겠다. 이러한 노력은 한림대학교의 글로컬 3대 융합클러스터인 의료·바이오 융합 연구를 선도하는 데 기여할 것이다"고 밝혔다.


한림대학교 의과대학은 향후 개편될 의과대학 홈페이지와 '한림의대 뉴스레터'를 통해 사업 목표와 내용, 추진 상황 등을 소개하고 교내외 관심과 참여를 확대할 예정이다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 최대 낙폭' 5.7% 급락 "돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

배달의 지옥에 빠진 치느님4년새 '1만원' 가격 인상

"살 빼는 '위고○○'"…일반 식품 '사기 광고' 주의보

러닝 전성시대, 광화문·회현역엔 이것까지 생겼다

"동남아 여행 가려고 했는데 취소"'…캄보디아 포비아에 여행사 '초긴장'

"3년을 기다렸다" 청년 3만3000명, 오늘부터 최대 1080만원 받는다

기록적 랠리 코스피, 버블일까?

"세금 오르기 전에 …" 일찌감치 움직이는 강남 부모들

새로운 이슈 보기