부산 기장군, 바다·사람 잇는 로컬 프리마켓 ‘파도시장 in 문동’ 개최

기장군(군수 정종복)은 오는 25일부터 26일까지 이틀간 문동방파제 일대에서 로컬 프리마켓 '파도시장 in 문동'을 연다고 22일 전했다.

올해로 2회를 맞는 이 행사는 '풍요로운 가을, 바다를 닮은 시장'을 콘셉트로 문동마을 특산물 판매와 해양치유·레저 체험, 버스킹 공연 등 다채로운 로컬관광 프로그램이 함께 진행된다.

행사는 지난 6월 문을 연 문동직판매장을 중심으로 오전 11시부터 오후 5시까지 운영되며, 문동마을 주민들이 직접 참여해 지역 상생의 장을 만든다. 주민들이 재배한 미역, 다시마, 쪽파 등 신선한 농수산물과 마을 레시피로 만든 '기장 쪽파 파전'이 판매된다. 이외에도 지역 로컬 브랜드 제품, 수공예품, 기장 특산물 등 먹거리·볼거리·살거리가 어우러진다.

체험 프로그램도 풍성하다. ▲문동항 방파제를 따라 걷는 '해양치유클래스 노르딕워킹' ▲바다 위를 가르는 '패들보드 프로그램' ▲방파제를 스케치북 삼은 참여형 예술 '바다낙서' ▲바다 콘셉트 체험 프로그램 ▲옛 항구 앞 버스킹 공연 ▲아나바다 벼룩시장 등 남녀노소 모두가 즐길 수 있는 콘텐츠가 준비됐다.

올해는 같은 기간 열리는 '제19회 기장붕장어축제 in 칠암'과 연계 운영된다. 행사 기간 중 좌천역~칠암~문동 구간에 무료 셔틀버스가 운행되며, 붕장어축제 홍보부스에서 받은 팸플릿을 지참하면 경품 이벤트 참여도 가능하다. 이를 통해 문동·문오성 일대의 관광 연계를 강화하고 지역경제에 활력을 불어넣을 전망이다.

정종복 기장군수는 "파도시장이 문동마을의 새로운 활력과 소통의 장이 되길 바란다"며 "지역 고유의 매력을 살린 로컬관광과 어촌경제 활성화를 위해 적극 지원하겠다"고 말했다.

'파도시장 in 문동'은 해양수산부 어촌신활력증진사업의 하나로 추진된다. 기장군은 2023년부터 2026년까지 '회복과 공존의 문동 바다정원'을 비전으로 문동방파제 일대에 다양한 지역상생 프로젝트를 진행 중이다.

'파도시장 in 문동' 관련 자세한 정보와 참여 신청은 인스타그램 또는 현장사무국을 통해 확인할 수 있다.





