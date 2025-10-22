본문 바로가기
금호타이어 노사, 단체교섭 잠정 합의

호남취재본부 신동호기자

입력2025.10.22 13:59

숏뉴스
기본급 3% 인상·격려금 600만원 등

금호타이어 노사가 올해 임금교섭에 잠정 합의했다. 광주공장 화재사고와 관세 등 국내외 위기 속에서 돌파구를 마련했다는 평가다.


22일 금호타이어에 따르면 이날 노사는 14차 교섭에서 2025년 잠정합의안을 도출했다.

금호타이어CI.금호타이어 제공

금호타이어CI.금호타이어 제공

합의안의 주요 내용은 ▲기본급 3% 인상 ▲격려금 600만원 ▲안전문화 정착 실천방안 마련 ▲신입 사원 임금테이블 구조 개선 ▲타이어쿠폰 지급 확대 등이다.

특히 안전을 최우선 가치로 두고 유해위험요소 점검·개선, 안전 보건관리체계 강화 등 세부 실천방안을 산업안전보건위원회에서 마련하기로 했다.


잠정합의안은 조합원 설명회를 거쳐 오는 27~28일 찬반 투표를 통해 최종 결정될 예정이다.


금호타이어 관계자는 "노사가 현재 경영 상황에 공감대를 형성하고 큰 갈등 없이 마무리했다는 점에서 의미가 크다"면서 "공장화재, 관세 등 여러 위기 속에 회사가 안정적으로 갈 수 있는 발판이 마련됐다"고 말했다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
