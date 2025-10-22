본문 바로가기
평택산업진흥원, '2025 평택시 우수상품' 11곳 선정

정두환기자

입력2025.10.22 11:50

대상에 ㈜하이클로 '치아염소산나트륨 발생장치'

경기도 평택시 평택산업진흥원은 '2025년 평택시 우수제품 선정 지원사업'의 선정 평가를 통해 11개 업체 제품을 '평택시 우수제품'으로 선정했다고 22일 밝혔다.

평택산업진흥원이 개최한 '평택시 우수제품' 인증서 수여식에서 수상 기업 관계자들이 인증서를 들어보이고 있다. 평택시 제공

평택산업진흥원이 개최한 '평택시 우수제품' 인증서 수여식에서 수상 기업 관계자들이 인증서를 들어보이고 있다. 평택시 제공

이번 선정은 진흥원이 지역 산업의 경쟁력 강화를 위해 올해 처음 추진한 것으로, 우수성·시장성·사업성을 기준으로 서류 및 발표 평가를 거쳐 이뤄졌다.


이번 선정에서는 ㈜하이클로의 '치아염소산나트륨 발생장치'가 대상을 받았다. 최우수상은 ㈜솔라루체와 ㈜플레이티지, 우수상은 ㈜비엔비·㈜캐로스컴퍼니·모라포이노베이션스, 장려상은 리멕스㈜·프라마나·지푸드·하이리움산업㈜·㈜크래프터가 각각 받았다.

선정된 기업에는 2년간 '평택시 우수제품' 인증 로고 사용권을 부여하며, 홍보·마케팅비도 지원한다.


이학주 평택산업진흥원장은 "앞으로도 관내 우수제품이 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있도록 다양한 지원과 홍보 기회를 마련해 나가겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
