부산시교육청, ‘가을 숲에 물들다’ 유치원 숲체험 행사 개최

영남취재본부 조충현기자

입력2025.10.22 10:33

숏뉴스
북부 5개 유치원 5세 유아 150명 참여… 생태 감수성 함양

부산시교육청(교육감 김석준)은 오는 23일 오전 화명수목원에서 북부 지역 5개 유치원(노아·모덕·무덕·벧엘·한빛)의 5세 유아 150명이 참여하는 '가을 숲에 물들다' 숲체험 행사를 연다.


이 행사는 영유아학교 선도기관인 노아유치원이 주관하고 '초록초록 영그는 우리들의 꿈'을 주제로 인근 유치원과 연계해 진행된다. 노아유치원은 생태교육 운영 경험을 공유하고, 교사와 유아가 함께 배우며 성장하는 생태 중심 교육의 장을 마련했다.

체험 프로그램은 ▲가을 숲 산책 ▲곤충 관찰 ▲가을 열매 놀이 ▲거울로 보는 숲과 하늘 ▲자연물 만들기 등 다채로운 활동으로 구성됐다. 유아들은 이를 통해 자연과 계절의 변화를 몸소 느끼며 탐구심과 상상력을 키우는 시간을 갖는다.


김석준 교육감은 "유아들이 가을 숲에서 자연과 교감하며 생태적 감수성을 키우는 소중한 기회가 되길 바란다"며 "영유아학교 선도기관의 우수한 교육활동이 지역 유치원과 어린이집으로 확산해 유보통합 시대의 영유아교육 질 제고에 기여하길 기대한다"고 말했다.

부산시교육청.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
