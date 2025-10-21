본문 바로가기
위메이드플레이, 169억원 규모 자사주 소각…"주주가치 제고"

노경조기자

입력2025.10.21 16:44

전체 발행 주식의 약 8% 소각

위메이드플레이는 21일 이사회를 열고 주주가치 제고 차원에서 자사주 91만7508주 소각을 결정했다고 밝혔다.


위메이드플레이 기업이미지(CI).위메이드 제공

위메이드플레이 기업이미지(CI).위메이드 제공

이는 회사 보유 자사주 106만8801주 중 배당 가능 이익 범위 내 전량에 해당한다. 전체 발행 주식의 약 8%로 장부가 기준 169억원 규모다.

자사주 소각은 오는 28일 진행된다. 이후 위메이드플레이의 발행 주식은 종전 1146만9842주에서 1055만2334주로 감소한다. 변경 발행 주식은 다음 달 13일 상장될 예정이다.


우상준 위메이드플레이 대표는 "주주가치 제고를 위한 자사주 소각과 함께 신작 라인업의 개발, 준비 등 기업가치 제고에도 집중할 계획"이라고 말했다.




노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
