"영유아·반려견 맞춤형 심폐소생술 배워 너무 유익해요"

희망브리지, 시민 대상 심폐소생술·하임리히법 등 체험

영유아·반려동물 응급처치법까지 배우는 '생명지킴이 교육'

서울역 광장에서 진행된 ‘희망브리지 응급처치 체험부스’에서 시민이 심폐소생술 실습을 하고 있다. 희망브리지 AD 원본보기 아이콘

지난 9월 29일 오후 1시6분께 충북 제천교통 소속 심병섭(57) 기사는 자신이 몰던 시내버스 좌석에 앉아있던 70대 승객 A씨가 의식을 잃은 것을 확인했다. A씨는 입을 벌린 채 제대로 숨을 쉬지 못했다. 금성면 사곡리의 한 도로변에 버스를 안전하게 정차시킨 심 씨는 119에 신고한 뒤 A씨를 눕히고 10여분간 심폐소생술(CPR)을 실시했다. 오후 1시 25분께 도착한 119 구급대가 A씨를 병원으로 옮겼다. 제천시는 2년에 한 번씩 시내버스 운수종사자를 대상으로 심폐소생술 등 응급처치 교육을 실시하고 있다.

지난 7월 롯데면세점 제주점에서는 이곳을 찾은 중국인 고객이 주차장에서 쓰러지자 김동진 사원이 기도 확보 조치를 했고, 김정우 대리는 심폐소생술을 진행했다. 3분 뒤 구급대가 도착했을 때는 해당 고객이 맥박과 호흡을 되찾은 상태였다.

외국인 참여자가 희망브리지 관계자의 안내에 따라 심폐소생술을 배우고 있다. 희망브리지 원본보기 아이콘

지난 5월 28일에도 제주국제공항 국제선 출발 대합실에서 70대 여성이 의식을 잃고 바닥에 쓰러졌다. 이때는 윤남호 롯데면세점 제주공항점장이 환자를 발견하고 응급처치했다. 환자는 응급차가 공항으로 들어오는 10여분 동안 다시 의식을 찾을 수 있었다.

이처럼 응급처치를 배우면 위급 상황에서 소중한 생명을 구하고, 부상 악화를 방지하며, 자신감과 안전의식을 높이는 등 다양한 이점이 있다.

희망브리지 전국재해구호협회(회장 임채청)는 서울역 광장에서 응급상황 발생 시 초기 대응 역량을 높이기 위한 '대국민 응급처치 체험교육'을 진행했다고 21일 밝혔다.

이번 교육은 유동 인구가 많은 도심 중심부에서 응급상황 대응의 중요성을 널리 알리기 위해 마련됐다. 130여 명의 시민이 참여해 생활 속 응급처치법을 배우며 안전의식을 높였다.

서울역 광장에 마련된 ‘희망브리지 응급처치 체험부스’ 전경. 시민들이 심폐소생술과 하임리히법 등 응급처치법을 배우고 있다. 희망브리지 원본보기 아이콘

현장에서는 애니·시뮬레이터를 활용해 참여자들이 직접 배우고 반복 실습할 수 있도록 단계별 교육이 진행됐다. 참여자들은 전문 강사의 안내에 따라 ▲심폐소생술과 하임리히법 ▲자동심장충격기(AED) 사용법 ▲영유아 응급처치 ▲반려동물 응급처치 등 다양한 프로그램을 체험했다.

교육에 참여한 참여자 A 씨는 "이제 곧 출산을 앞두고 있는데, 혹시 모를 상황에 대비해 두면 좋을 것 같아 체험에 참여했다"며 "성인 대상 심폐소생술은 여러 번 배워봤지만, 영유아 응급처치법은 처음이라 새롭고 유익한 시간이었다"고 말했다.

희망브리지 신훈 사무총장은 "재난과 위급한 상황은 누구에게나 일어날 수 있다"며 "이번 체험교육이 응급상황 대응 역량을 높일 수 있는 소중한 시간이 되었기를 바란다. 앞으로도 국민 누구나 참여할 수 있는 교육과 캠페인을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr



