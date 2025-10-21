강기정, 국가AI컴퓨팅센터 광주 유치 '눈물 호소'

21일 사업 공모 마감 앞두고 기자회견

시의회도 "광주에 설립돼야" 성명 발표

강기정 광주시장이 21일 오전 시청에서 기자회견을 열고 국가AI컴퓨팅센터 광주 유치를 호소하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

광주시가 2조5,000억원 규모의 국가AI컴퓨팅센터 유치에 총력전을 펼치고 있는 가운데 강기정 시장이 사업 공모 마감을 앞두고 광주 유치를 호소하고 나섰다.

강 시장은 21일 오전 시청에서 기자회견을 열고 "광주를 위해서도, 대한민국 AI 3강 도약을 위해서도 국가AI컴퓨팅센터는 반드시 광주에 설립돼야 한다"고 밝혔다.

그는 특히 "국가AI컴퓨팅센터는 민간 데이터센터와 달리 국가적 책임 아래 공공 인프라를 구축하고 미래 산업의 디딤돌을 놓는 중대한 사업이다"며 "단순히 기업의 이해관계에 따라 결정돼서는 안 된다"고 강조했다.

이어 "광주는 이미 운영되고 있는 국가AI데이터센터와 국가AI컴퓨팅센터 설립을 통해 AI 생태계를 완성할 만반의 준비를 끝냈다"며 "이를 위해 광주시는 투자기업과 수십 차례 만나 긴밀하게 협의해 왔다"고 설명했다.

강 시장은 기자회견문을 읽는 도중 감정이 북받친 듯 잠시 말을 잇지 못하며 눈물을 보이기도 했다.

광주시의회도 이날 본회의 직전 '의원 일동' 명의의 성명서를 발표하며 국가AI컴퓨팅센터 광주 유치에 힘을 보탰다.

시의회는 "광주는 지난 7년간 AI시대를 개척하며 실질적인 AI 데이터센터 운영 노하우를 쌓아왔다"면서 "광주 유치는 국가 AI 산업 경쟁력 강화와 균형발전에 지대한 공헌을 할 것이다"고 주장했다. 또 "이재명 대통령의 'AI 선도도시 광주' 약속을 이행, 공정하고 투명한 절차로 광주에 센터를 설립해야 한다"고 촉구했다.

한편 과학기술정보통신부가 주관하는 국가AI컴퓨팅센터 공모는 이틀간 진행됐으며, 이날 오후 5시 최종 마감된다. 삼성SDS가 주관하는 컨소시엄의 단독 참여가 유력한 가운데 삼성SDS 컨소시엄이 최종 선택할 지역이 어디가 될지 전국 지자체들의 관심이 집중되고 있다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>